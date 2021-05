Neue Initiative in Wismar: Stadt soll bis 2035 klimaneutral werden

Wismar

Es soll das erste in ganz Mecklenburg-Vorpommern werden und Wismar zur Vorreiter-Stadt machen: das Klimaentscheid-Team. Die ersten Interessierten haben sich bereits gemeldet und wollen, dass ihre Stadt Wismar bis 2035 klimaneutral ist. Die geplante Initiative steht unter dem Dach des gemeinnützigen Vereins „German Zero“. Dieser hat sich dem Ziel verschrieben, gemäß dem Pariser Klimaabkommen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch das sei nur möglich, wenn Deutschland und somit auch eine Stadt wie Wismar bis 2035 klimaneutral ist.

Mit dabei ist unter anderem Fabian Möller: „Der ausschlaggebende Punkt, mich zu melden, war für mich, dass ich mit dem Kohleausstieg bis 2038 nicht einverstanden bin“, begründet er seine Teilnahme. Das Projekt setzt aber vor allem in der eigenen Kommune an. Auch hier hat der Wismarer klare Vorstellungen: „Ich finde es nicht vertretbar, dass die Werft trotz staatlicher Hilfen ein zweites Schiff baut, das für viele weitere Jahre Kraftstoff in die Atmosphäre pumpt“, sagt er.

Wismarer engagieren sich

Diana Schröter wohnt in Groß Stieten und möchte ebenfalls Teil des Klimaentscheid-Teams werden. Vor mehr als zehn Jahren habe sich ihre Wahrnehmung der Umwelt geändert. Zunächst habe sie angefangen, auf Plastik zu verzichten und ihre Putzmittel selbst herzustellen. Sie zog mit ihrer Familie aus der Nähe von Berlin in die Region. Seit einem halben Jahr baut sie hier die Parents-for-Future-Initiative wieder auf. „Es gibt kein Bundesland, das frei von Problemen ist. Wir haben alle Windkrafträder oder Kohlekraftwerke und Autobahnen. Was es braucht, sind niedrigschwellige Angebote, um in die Diskussion zu gehen“, sagt sie.

Ansatz Wärmeversorgung

Ansetzen könne eine neue Initiative an ganz verschiedenen stellen, wie auch die Projektleiterin Ines Gütt erklärt. Beispielsweise bei der Wärmeversorgung, denn die mache einen hohen Anteil des CO2-Abdrucks einer Stadt aus: „In diesem Sektor passiert noch relativ viel mit Öl und Gas. Es gibt aber schon längst andere Methoden. Weil das Umstellen der großen Anlagen aber einige Jahre dauern kann, ist es wichtig, frühzeitig zu planen“, so die Projektleiterin.

Doch bislang ist nur das Ziel definiert und das sieht vor, die Kommune bis 2035 klimaneutral zu machen. Doch was heißt das? Klimaneutral bedeutet, ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in Kohlenstoffsenken herzustellen. Als Kohlenstoffsenke wird ein System bezeichnet, das mehr Kohlenstoff aufnimmt als es abgibt. Die wichtigsten natürlichen Kohlenstoffsenken sind Böden, Wälder und Ozeane.

Jeder kann mitmachen

Und wie könnte ein Team dieses Ziel erreichen? Zunächst mit der Unterstützung von „German Zero“, wie die Projektleiterin erklärt. „Die meisten fangen an mit einem Bürgerbegehren oder einem Einwohnerantrag, um den Willensbildungsprozess erstmals in Gang zu bringen. Dafür geht das Team Unterschriften in der Bevölkerung sammeln, um diese dann beispielsweise beim Stadtrat abzugeben.“ Das sei nur der Anfang. Und wie ist der aktuelle Stand? „Wir haben vereinzelte Leute aus der Stadt, die Interesse angemeldet haben und schauen, dass wir daraus jetzt ein Team zusammenstellen.“ Mitmachen könne noch immer jeder, der Interesse hat.

Von Lena-Marie Walter