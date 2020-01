Wismar

Ein weiteres Industrieunternehmen expandiert in der Hansestadt. Die R & M Ship Technologies GmbH mit Hauptsitz in Hamburg siedelt sich im Gewerbegebiet Redentin an. Laut Ulf Schneider, der als Produktionsdirektor für den Wismarer Standort verantwortlich ist, hat das Unternehmen am Stadtrand eine Fläche von 11 500 Quadratmetern erworben.

Die Rheinhold-&-Mahla-Gruppe ( R&M) ist ein globaler Anbieter von individuellen und schlüsselfertigen Lösungen für die Inneneinrichtung und -ausstattung von Schiffen und maritimen Einrichtungen. Seit 16 Jahren ist das Unternehmen in Wismar aktiv.

MV Werften brachte große Dynamik nach Wismar

Die Firma betreibt in der Werftstraße eine Möbeltischlerei, die renommierte Kunden im In- und Ausland beliefert. „Von den knapp 4000 Quadratmetern stehen uns 2600 Quadratmeter für die Produktion zur Verfügung“, sagt Ulf Schneider. „Wir fertigen unter anderem die Crew-Möbel für MV Werften Fertigmodule. Betten, Schränke und Tische für die Schiffskabinen gehen von hier nach Dammhusen. Die 850 Crew-Kabinen für die aktuellen Global-Schiffe werden jeweils in einem Zeitfenster von sechs bis sieben Monaten gefertigt. Das ist der Lieferzyklus, wir könnten aber noch schneller liefern.“

Mit der Expansion von MV Werften seien in den vergangenen anderthalb Jahren extreme Veränderungen am Wismarer Standort einhergegangen. „Das hat eine unheimliche Dynamik. Zeitweilig mussten wir mit der Möbelendfertigung auf unseren Standort in Rostock ausweichen“, berichtet der Produktionsdirektor.

Darum fiel die Entscheidung auf Wismar

Diese und die Entwicklung im eigenen Unternehmen führten dazu, über einen neuen Standort nachzudenken. „Hinzu kommt, dass unser Maschinenpark weiterer Investitionen bedarf. In der Möbelindustrie spricht man von einer Halbwertzeit von rund zehn Jahren an den Hauptkomponenten“, erklärt Schneider. Aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten in der Werftstraße sei dort eine Investition nicht sinnvoll. „Wir konnten in diesem Bereich keine Fläche oder Gebäude kaufen, die uns ein effektiveres Produzieren ermöglicht hätte.“

Auch eine Ansiedlung in Rostock gehörte zu den Überlegungen. Oder in Wismar-Dammhusen, weil MV Werften Fertigmodule ein Kunde von R & M Ship Technologies ist. Mit Hilfe der Wismarer Wirtschaftsförderungsgesellschaft hat das Unternehmen das Grundstück am Landgang in Redentin gefunden. „Wir haben uns entschieden, in Wismar zu bleiben. In Redentin gibt es ein erschlossenes B-Plan-Gebiet.“ Für diesen Standort spreche laut Schneider auch die Nähe zu der Wismarer Werkstätten GmbH am Metkenberg und der Egger Holzwerkstoffe GmbH auf dem Haffeld. Mit beiden Gesellschaften arbeitet R & M aktiv zusammen.

15 neue Jobs sollen entstehen

Das Unternehmen plant, in Redentin sieben bis acht Millionen Euro zu investieren. „Wir werden rund 5500 Quadratmeter Produktionsfläche in mehreren Hallen haben, mehr als doppelt so viel wie jetzt“, informiert der Prokurist. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich von jetzt 55 auf 70 erhöhen. „Wir streben 20 bis 25 Prozent Steigerung der Produktionskapazität an“, nennt Schneider das Ziel. „Mit verbessertem Know-how und höherer Leistungsfähigkeit wollen wir wettbewerbsfähig bleiben.“

Die R-&-M-Unternehmensgruppe beliefert alle deutschen und vor allem Werften im europäischen Ausland, aber auch in Übersee. Sie hat zudem Standorte in Finnland und Norwegen, Indien und China.

Derzeit werden die Unterlagen für den Bauantrag der neuen Produktionsstätte in Wismar erstellt und die Finanzierung abgeklärt. Laut Schneider sollen im ersten Halbjahr 2021 die ersten Schiffsmöbel in Redentin gefertigt werden.

