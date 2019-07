Poel

Die Hochschulmarketingkampagne „Studieren mit Meerwert“ wirbt künftig bundesweit mit einem neuen Motiv von der Insel Poel. Die Fotos sind Ende vergangener Woche am Strand entstanden. Unter dem Werbeslogan „Schatz trifft Insel – hier im Land zum Leben“ sollen die Aufnahmen künftig gezielt zur Studienwerbung in Print- und Onlinemedien eingesetzt werden und erzählen, wie praxisorientiertes Studium auf beste Studienbedingungen und schönste Umgebung trifft.

Dafür zeigen die Protagonisten Rika Uphoff und Michael Schubert, was in ihrem Studium der Verfahrens- und Umwelttechnik am Außenstandort der Hochschule Wismar steckt. Denn für die Werbung der Studienstandorte in MV hat das Landesmarketing diesmal in Zusammenarbeit mit der Hochschule Wismar ein echtes Nachhaltigkeitsthema ausgewählt: anwendungsbezogene Forschung an nachwachsenden Rohstoffen.

Durchgeführt wird die Kampagne durch das Landesmarketing MV in Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur MV und den staatlichen Hochschulen des Landes. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite: www.studieren-mit-meerwert.de

Mehr Infos:

Wismarer Studenten zeigen ihre Kreativität und laden zum Sommerfest

Auf ins „Kunstklo“ am Schwarzen Busch!

Nico ist Poels neuer Rapskönig – und der erste Mann im Amt

Zwischen Wismar und Poel: Stralsunder erkundet das Maritime in der Wismarbucht

OZ