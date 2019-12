Neue Kreisstraße zwischen Krassow und Zurow feierlich eröffnet

Krassow/Zurow

Freude an der Kreisstraße 31 bei Wismar: Die neue Strecke zwischen Krassow und Zurow ist nun auch offiziell eröffnet. Der Verkehr rollte dort bereits seit einigen Tagen. Das symbolische Zerschneiden eines Bandes aber fehlte noch. Damit Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) dies noch gemeinsam mit Oliver Dörner und Horst Dörner von der Otto Dörner GmbH & Co. KG nachholen konnte, wurde die Straße am Mittwoch für wenige Minuten von der Polizei gesperrt.

Zuletzt war die alte Kreisstraße – und damit die dichteste Verbindung zwischen den beiden Gemeinden – zehn Wochen lang gesperrt. Zwei Wochen länger als geplant aufgrund schwieriger Witterungsbedingungen. Das verärgerte bereits einige Autofahrer. „Der Vorteil an den parallelen Bauarbeiten aber war, dass die Straße nur so kurz dicht war“, sagte Oliver Dörner in seinem Grußwort. Schließlich hätte die Umverlegung schon vor 15 Monaten begonnen.

Landschaftlich schöner

Die neue Kreisstraße ist mit knapp drei Kilometern nicht nur länger. „Sie ist auch landschaftlich schöner“, ist Dörner sich sicher. Es gebe leichte Kurven und leichte Anstiege – perfekt für Ausflugsfahrten von Motorradfahrern. Weichen musste die alte Strecke für den Tagebau. Denn: Unter der alten K 31 befinden sich knapp acht Millionen Tonnen Kies.

Um an diesen Rohstoffvorrat heranzukommen, investiert die Firma Otto Dörner eine stolze Summe: Die Errichtung der neuen K 31 kostet zwischen 4,5 und fünf Millionen Euro. „Es ist etwas ungewöhnlich, dass private Unternehmen so viel Geld in eine Straße investieren, aber wir haben ja auch etwas davon“, begründete Dörner. Darüber hinaus wolle man lange etwas von der neuen Straße haben. Deshalb sei auf Qualität gesetzt worden.

Einheimische Ressourcen

Seit 1992 besitzt das Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg den Kiestagebau zwischen Krassow und Zurow. „Jeder neue Standort bedeutet auch einen neuen Eingriff in die Natur“, erklärte Dörner weiter. Daher werde versucht, möglichst viel aus den bisherigen Standorten des Unternehmens herauszuholen. Das lobte auch Landrätin Kerstin Weiss: „Hier werden einheimische Ressourcen möglichst effizient genutzt“, sagte sie bei ihrer Rede.

Oliver Dörner (v. l.) mit Landrätin Kerstin Weiss und Vater Horst Dörner. Quelle: Pauline Rabe

Aufgrund des hohen Kies-Vorkommens hatte die Firma Otto Dörner schon jahrelang den Plan, die Kreisstraße umzuverlegen. Doch die Planungen kosteten Zeit. Die Vereinbarung zwischen Landkreis und der Firmengruppe wurde im März 2010 geschlossen. Im November 2018 begann der Bau.

Fehlender Radweg

Sicherheit war beim Bau der Trasse ein wichtiges Thema. „Die Straße wurde mit Leitplanken auf beiden Seiten ausgestattet, es gibt keine Alleebäume“, erklärte Oliver Dörner. Gefahren werden darf stellenweise mit 60 und 80 Kilometern pro Stunde. Einen Radweg gibt es auf der Strecke nicht. Für Horst Krumpen, Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC), ist das ein großer Kritikpunkt.

„Dass dort nie die Rede von einem Radweg war, ist für mich für das Denken des Landkreises bezeichnend“, sagt Krumpen. Radfahrer würden dort schlichtweg nicht bedacht werden. Insgesamt gebe es in Nordwestmecklenburg 378 Kilometer Kreisstraße, nur 48 davon besäßen einen Radweg.

Gefährliche Überholmanöver

„Klar, fahren auf der Straße zwischen Zurow und Trassow nicht 2000 Menschen jeden Tag, aus eigener Beobachtung aber weiß ich, dass dort viele Ältere zum Einkaufen mit dem Rad unterwegs sind“, sagt Krumpen weiter. Die neue K 31 sei dafür zu schmal. Auf 6,50 Metern Breite könne nicht immer ein Mindestabstand von 1,50 Meter beim Überholen gewährleistet werden.

„Können Sie sich vorstellen, dass es Leute gibt, die es deshalb nicht tun?“, fragt er. Wahrscheinlich nicht. Laut Krumpen sei die Straße für Radfahrer daher eine große Gefahr – und damit nicht so sicher, wie Dörner es sich wünschte.

Über die Autorin

Mehr zum Thema:

Von Pauline Rabe