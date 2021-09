Neue Masche der Telefonbetrüger: Falscher Polizist kassiert Handys und Tablets ein

Wismar

Die Polizei in Nordwestmecklenburg warnt vor einer neuen Masche der Telefonbetrüger. Konkret geht es um einen Fall aus Wismar. Wie die Beamten mitteilen, hatte eine Frau eine Sprachnachricht von einem vermeintlichen Kripobeamten erhalten. Der Mann teilte darin mit, dass gegen die Tochter, die Teil einer in Berlin ansässigen Gruppe sein soll, strafrechtliche Ermittlungen laufen würden. Im Rahmen dieser Ermittlungen müsse er die technischen Geräte, wie Notebooks, Smartphones etc. sicherstellen. Er forderte die Frau auf, am Morgen des darauffolgenden Tages zur Polizeidienststelle nach Wismar zu fahren. Was die Frau auch tat.

Täter zeigte einen falschen Dienstausweis

Der Täter erwartete die Frau unweit der Dienststelle und sprach sie direkt an, nachdem sie ihr Auto abgestellt hatte. Noch auf dem Gehweg zeigte er einen offenbar falschen Dienstausweis vor, notierte sich die Personalien der Frau und verschwand mit den Tablets und Smartphones. Der Schaden beläuft sich auf rund 2700 Euro.

Die Geschädigte konnte den Mann wie folgt beschreiben: Geschätztes Alter 40 Jahre, Größe etwa 1,80 Meter, kurze dunkle Haare, hoher Haaransatz, dunkle sportliche Bekleidung, akzentfreies Deutsch. Inzwischen ermittelt die Kriminalpolizei und bittet weitere Geschädigte, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Von Michael Prochnow