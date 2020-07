Neue Straße zwischen Zurow und Krassow bekommt jetzt doch asphaltierte Abfahrt

Zurow

Die Kreisstraße 31 zwischen Krassow und Zurow wurde zwar schon Dezember eröffnet. So ganz fertig ist sie aber noch nicht – zumindest, was die Abfahrt zur Meierei angeht. Die ist nämlich noch immer nicht asphaltiert. Darüber hatten sich schon Ende des Jahres Anwohner geärgert. Und auch die Gemeinde zeigte sich unglücklich über die steile, lediglich mit Kies ausgestattete Abfahrt. Nun die gute Nachricht: Die Abfahrt, die von der Kreisstraße zur Autobahnunterführung führt, wird nun doch noch eine Asphaltdecke bekommen.

Rund 30 000 Euro soll die Maßnahme kosten. Das bestätigt Anke Mansour, Leiterin des Bauamtes des Amtes Neukloster-Warin, zu dem auch die Gemeinde Zurow gehört. Das Hamburger Unternehmen Otto Dörner habe zugesagt, etwa die Hälfte der Kosten dafür zu übernehmen. Für den Bau der neuen K31 habe der Kies-Gigant etwa 4,5 bis fünf Millionen Euro ausgegeben.

Unternehmen will acht Millionen Kies unter alter Kreisstraße abbauen

Die Firma baut in der Region Kies und Sand ab und hatte die neue Kreisstraße auf eigene Kosten gebaut, da sie auch an die Kiesvorkommen unter der alten Straße herankommen will. Es soll dabei um rund acht Millionen Tonnen Kies gehen. Den Kiestagebau zwischen Krassow und Zurow besitzt das Hamburger Familienunternehmen bereits seit 1992. Die Vereinbarungen zwischen dem Kiesunternehmen und dem Landkreis zum Bau einer neuen Straße wurden bereits 2010 getroffen. Der Bau begann erst 2018.

Die Ausschreibungen für Asphaltierung der Abfahrt seien bereits seit Herbst 2019 durch und die Aufträge vergeben. Ab September sollen die Arbeiten laut Bauamt beginnen.

Zudem finden an der neuen Straße zurzeit Reparaturarbeiten statt. Dort sei die Böschung abgerutscht. Schuld seien die „außerordentlichen Unwetter“ von vor knapp vier Wochen. Autofahrer können die Bauarbeiten gerade nur auf einer Straßenseite passieren. Eine Baustellenampel regelt der Verkehr.

Von Michaela Krohn