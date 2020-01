Neue Treckerkorsos in MV: Auf diesen Strecken protestieren am Freitag die Bauern

Rostock

Bauern in MV haben neue Protestkorsos angekündigt: Wie die Initiative „Land schafft Verbindung“ am Montag mitteilte, soll es zusätzlich zu Aktionen bei der Internationalen Grünen Woche in Berlin am Freitag solche Korsos auf vier Strecken im Nordosten geben.

Landmaschinen sollen zwischen Schwerin und Wismar, Rostock und Teterow, Greifswald und Stralsund sowie zwischen Neubrandenburg und Neustrelitz rollen. Damit wollen die Bauern weiter auf die Situation der regionalen Landwirtschaft aufmerksam machen.

Protest gegen Agrarpaket der Bundesregierung

Die Intiative protestiert seit Wochen gegen die aktuelle Agrar- und Umweltpolitik, insbesondere das geplante Agrarpaket der Bundesregierung. Diese Politik gefährde die gesellschaftlich gewünschte regionale Lebensmittelproduktion und sei kein Garant für mehr Grundwasser-, Umwelt- und Tierschutz.

Ein positives Fazit zog die Sprecherin von „Land schafft Verbindung“, Sabine Firneisen, zudem nach Gesprächen mit Landesumweltminister Till Backhaus ( SPD) und dem Landesbauernverband. Gemeinsames Ziel sei, dass die Aktionen weiter friedlich liefen. Die Bauern wollen zudem an bestehenden Arbeitsgruppen zu Themen wie „Nährstoffeinträge ins Grundwasser“, „Artenvielfalt“ und „Klimaschutz“ stärker beteiligt werden.

