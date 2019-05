Wismar

Am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar hat sich eine Umweltgruppe gegründet, die mitanpackt. „Es ist an der Zeit nicht nur zu mosern, sondern selber etwas zu machen“, erklärt Initiator Jan Michel Mewis aus der elften Klasse das Anliegen. Ihre erste Aktion hat sie an den Strand in Wendorf geführt. Dort haben Schüler aus den siebten bis zu den elften Klassen sowie von anderen Schulen Müll gesammelt. Etwa 35 Jungen und Mädchen sind dort mit Tüten, Handschuhen und Greifern unterwegs gewesen und haben alles eingepackt, was nicht an den Strand gehört. Nicht während der Schulzeit, sondern am Sonntag in der Freizeit.

Franziska Marschall, Vorsitzende der Umweltgruppe, ist beeindruckt von der großen Resonanz. „Wir haben sehr viel Glas gesammelt und eine große Menge an Metall, zum Teil verrostet und für Kinder gefährlich“, erzählt sie. Weitere Aktionen sollen folgen, gern auch in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen anderer Schulen. Diesmal haben noch Eltern die vielen Müllsäcke vom Strand abgeholt. Bei den folgenden Einsätzen soll die Stadt mit ins Boot geholt werden, denn den Metallschrott und die Autoreifen können die Schüler nicht problemlos entsorgen.

