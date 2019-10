Neue Werftstraße in Wismar: Gärten werden plattgemacht, Garagen abgerissen

Wismar

Das Projekt neue Werftstraße wirft seine Schatten voraus. Baubeginn ist im nächsten Jahr. Im Vorfeld werden 78 Gärten plattgemacht und 20 alte Garagen abgerissen. Am kommenden Montag beginnen die Arbeiten im Bereich Lembkenhof. Zunächst wird die Baustelle eingerichtet. „Hierzu wird der Bereich komplett mit Bauzäunen gesichert und für jeglichen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr abgesperrt“, erklärt Marco Trunk, Sprecher der Stadtverwaltung.

Radweg bleibt offen

Der Bereich erstreckt sich bis zum Ostseeradfernweg (Schwarzer Weg) im Norden, bis zur Sporthalle und den Garagen im Osten, bis zur Berufsschule im Süden und bis zu einem Gartenweg im Westen. Trunk: „Der Ostseeradfernweg bleibt uneingeschränkt befahrbar.“ Auch die Sporthalle könne weiterhin genutzt werden.

Bis Ende dieses Jahres soll Baurecht für die neue Werftstraße geschaffen werden. Der Baubeginn ist dann für den Frühsommer 2020 vorgesehen. Die öffentliche Straße verläuft von der Kreuzung Lübsche Straße/An der Lübschen Burg/Lidl-Markt durch die Gartenanlage zum Gelände von MV Werften, weiter parallel an der Werft entlang bis zum Wendorfer Weg/Gewerbegebiet West.

Verkehr soll entlastet werden

Luftbildaufnahme vom 23. September 2019: Zwischen der Sporthalle des Berufsschulzentrums und der Werft wird die neue Straße gebaut. Die angrenzenden Kleingärten werden zurückgebaut. Quelle: Ulrich Jahr/Arno Zill

Damit soll der innerstädtische Verkehr entlastet werden. So werden zum Beispiel im Gewerbegebiet Dammhusen die Schiffskabinen für MV Werften produziert. Bis Mitte November werden in der Rostocker Werft 1000 Kabinen für die Global Class eingebaut. Weitere 2400 folgen in Wismar. Die Kabinen sollen über die Westtangente und über die Straße An der Lübschen Burg und später über die neue Werftstraße auf das Werftgelände transportiert werden.

In den nächsten Wochen werden zur Vorbereitung der neuen Werftstraße die Lauben, Befestigungen, Hecken, Bäume und Sträucher abgerissen bzw. gerodet. Mitte nächster Woche rollt der Bagger an. Zuerst werden die Garagen dem Erdboden gleichgemacht. Ein größerer Teil der Kleingärten war nicht mehr bewirtschaftet worden. Wenn doch, wurden die Eigentümer entschädigt.

Arbeiten bis Februar

Die Bauüberwachung übernimmt im Auftrag der Stadt das Wismarer Ingenieurbüro Jahr. Ulrich Jahr geht davon aus, dass je nach Witterung im Februar die vorbereitenden Arbeiten beendet sind. Bäume, auch Obstbäume, die nicht unmittelbar im Bereich der künftigen Trasse stehen, sollen erhalten bleiben. Ulrich Jahr: „Ich denke, dass bei dem zunehmenden Verkehr in der Stadt die neue Werftstraße für alle Wismarer Sinn macht. Sie wird zur Entlastung beitragen.“

Stadt und MV Werften haben zum Bau der Straße einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. Danach beteiligt sich die Werft mit 600 000 Euro an den Kosten und stellt kostenlos Flächen zur Verfügung. Laut Investitionsplanung kalkuliert die Stadt mit Gesamtkosten in Höhe von 17,38 Millionen Euro. Davon könnten 14,5 Millionen gefördert werden, gut 2,8 Millionen Euro müsste die Stadt aufbringen.

Brücke für Radfahrer

Der Schwarze Weg als Teil des Ostseefernradweges und kürzeste Verbindung zwischen Altstadt und Wendorf soll erhalten bleiben. Geplant ist eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer. Diese soll über die neue Straße führen. Die etwa fünf Meter breite Brücke ist rund 32 Meter lang. 17 Meter verlaufen direkt über der Straße. Beim Knotenpunkt Brücke/Straße ist ein kleiner Rastplatz mit Bänken und Informationstafeln vorgesehen.

Die neue Straße hat bei den Kleingärten ein nicht unerhebliches Gefälle von sechs bis acht Prozent. Sie erhält eine Anbindung zum Stahllager der Werft, kreuzt die Werftstraße beim Hagebaumarkt und führt zum Wendorfer Weg.

