Neue Wohnungen entstehen im Wismarer Stadtteil Friedenshof

Wismar

Aufwertung der Wohnungsbestände und Neubau von Wohnungen – die Wismarer Wohnungsunternehmen haben beides im Blick. So ist der Wohnungsleerstand in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen, berichtet Bürgermeister Thomas Beyer. Ende 2017 waren 1205 Wohnungen nicht vermietet, das sind 4,8 Prozent. Auch das Interesse an Wohneigentum bestehe nach wie vor.

Im Stadtteil Friedenshof ist die Bebauung im neuen Wohngebiet „Am Klinikum“ inzwischen so weit fortgeschritten, dass im nächsten Jahr die zweite Ausbaustufe erfolgen kann. Das kündigte Joachim Brinkmann von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft an. Die Wobau und die Wohnungsgenossenschaft Union erschließen das Baugebiet südlich des Hanse-Klinikums an der Störtebekerstraße gemeinsam. Laut Brinkmann werden die Baustraßen im kommenden Jahr eine Deckschicht erhalten, die Grünanlage wird instand gesetzt und der Spielplatz An der Mole 9 erneuert.

Noch kein Baubeginn für Brachfläche

Die brachliegende Fläche zwischen Dammhusener Chaussee und Störtebekerstraße, gegenüber dem Städtischen Alten- und Pflegeheim Friedenshof, will die Wohnungsgenossenschaft Union entwickeln. Sie plant nach Angaben ihres Vorstands, auf dem etwa zwei Hektar großen Areal mehrgeschossige Wohngebäude zu errichten. Das entspreche den Festsetzungen des gültigen Bebauungsplanes. „Angedacht ist derzeit ausschließlich genossenschaftlich genutzter Wohnraum“, informierte Gunnar Schröder auf OZ-Anfrage. Wann mit der Erschließung der Fläche begonnen wird, stehe noch nicht fest. „Der Bedarf wird den Zeitpunkt des Baubeginns bestimmen“, erklärte Schröder.

Diese Brachfläche gegenüber dem städtischen Alten- und Pflegeheim Friedenshof will die Wohnungsgenossenschaft Union entwickeln. Quelle: Haike Werfel

Wobau plant Wohnhaus Am Schwedenstein

Mit einem frischen Farbanstrich hat die städtische Wobau ihre sämtlichen Wohngebäude im Stadtteil Friedenshof versehen. „Damit sind wir komplett fertig. Alle Häuser sind frisch gestrichen“, berichtete Joachim Brinkmann unlängst im Stadtteilgespräch mit dem Bürgermeister. Zudem seien in den beiden Wohngebäuden, an denen zuletzt an der Fassade gearbeitet wurde, auch die Treppenhäuser malermäßig instand gesetzt worden.

Ferner hat die Wobau in diesem Jahr an den Mehrfamilienhäusern in der Rauhen Häge 3 und 5 die Dächer erneuert, eine Kellerdecken- und eine Dachgeschossdämmung durchgeführt. Im kommenden Jahr wird mit den Aufgängen 2 bis 4 das letzte Haus der Wobau in der Rauhen Häge komplett modernisiert. Auch ein Neubau ist in diesem Stadtteil vorgesehen. In den vergangenen Tagen hat die Wobau ihr Mehrfamilienhaus Am Schwedenstein 1/Am Köppernitztal abgerissen. Dort soll nach Aussage von Joachim Brinkmann im kommenden Jahr ein neues Wohnhaus entstehen.

Wo das Mehrfamilienhaus Am Schwedenstein 1 stand, will die Wobau ein neues errichten. Quelle: Haike Werfel

24 neue Wohnungen an Kapitänspromenade

Auch die Wohnungsgenossenschaft Friedenshof hat Fassadensanierungen an ihren Wohnblöcken vorgenommen. Die Häuser an der Kapitänspromenade 14 bis 24 erstrahlen in neuem Glanz. Nun will die Genossenschaft an diesem Standort, einer großen Pkw-Parkplatzanlage hinter der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof, 24 neue Wohnungen bauen. Geplant ist ein Mehrfamilienhaus mit drei Aufgängen. Dazu wurden auf dem Parkplatz bereits Bäume abgenommen. „Die gesamte Fläche wird neu sortiert und geordnet“, sagt Bernd Sommer, Vorstand der Genossenschaft. „Wir werden einen Teil der Autostellplätze wegnehmen und neue schaffen. Mit den Arbeiten wollen wir im Frühjahr beginnen.“ Auch die Wegebeziehungen sollen neu gestaltet werden. „Wir befinden uns mit dem Projekt in der Genehmigungsphase“, informiert Bernd Sommer. Er rechnet damit, dass vermutlich im Sommer mit dem Hochbau begonnen werden kann.

Lesen Sie auch:

Bauboom in der Region Wismar hält an

Wohnen in der Region um Wismar und Poel wird teurer

Aldi und Edeka in Wismar ziehen um

Über die Autorin

Von Haike Werfel