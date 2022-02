Wismar

Die eine oder andere Frau beneidet sie vielleicht darum: Strauße haben bemerkenswert große Augen mit wunderschönen Wimpern, die wie geschminkt aussehen. Bei den Neuankömmlingen im Wismarer Tierpark sind die allerdings zunächst nicht zu sehen. Hahn und Henne sollen die neuen Bewohner werden und harren im Anhänger der Straußenfarm Riederfelde mit Sitz in Lübz der Dinge – mit schwarzer Socke über dem Kopf. Warum? Ohne Sichtschutz würden sie vielleicht die Chance wittern, einfach zu türmen?! Immerhin sind Strauße sehr schnelle Läufer und können eine Geschwindigkeit von 70 km/h erreichen. Mit Socke über dem Kopf sind sie aber eher gefügig und so hat Frank Löhr von der Farm absolut keine Schwierigkeiten, die Henne vom Anhänger in ihr neues Gehege im Tierpark zu führen.

Etwas dickköpfiger stellt sich dagegen der Hahn an, der sich im Anhänger erst gar nicht erheben will. Wozu auch, wenn er gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Immerhin sitzt er gerade gemütlich im Stroh. Und nun bewegen? Ach nö … Diese Rechnung hat der Hahn aber ohne „Straußenflüsterer“ Frank Löhr gemacht. Ein paar gekonnte Handgriffe, dann einige säuselnde Worte – und schon steht der Hahn auf seinen kräftigen Pfoten mit ebenso kräftigen Krallen, mit denen er, wenn er sich bedroht fühlt, selbst Raubtiere in die Flucht schlagen könnte.

Janek Rath und Frank Löhr (r.) von der Straußenfarm in Lübz führen den "blinden" Strauß vorsichtig zum Gehege. Quelle: Jana Franke

Erster Versuch gescheitert

Der Anhänger der Straußenfarm rollte nicht das erste Mal auf das Gelände des Tierparks. Bereits im vergangenen Jahr war eine Straußendame im Gepäck, die dort ihre neue Heimat finden sollte. Doch die wurde von dem Hahn und den beiden Hennen, die im Gehege lebten, nicht eine Minute akzeptiert. „Sie ist attackiert und gebissen worden, hat um sich getreten und ist panisch gegen den Zaun gerannt“, erinnert sich Tierpark-Chef Michael Werner. Am Ende musste das Tier nach wenigen Tagen wieder abgeholt werden. Hahn und Hennen hatten das Revier wieder für sich allein – bis jetzt. „Wir haben uns entschlossen, den Hahn abzugeben und einen neuen sowie eine weitere Henne aufzunehmen“, erklärt er weiter. Zwei alte gegen zwei neue Tiere – ein ausgewogenes Verhältnis, das vielversprechend zu sein scheint. Ärger gibt es jedenfalls nicht. Neugierig beäugen sich die Tiere.

Noch sind die neuen Strauße von den alten räumlich getrennt. Doch schon bald hofft Tierpark-Chef Michael Werner auf Nachwuchs. 42 Tage dauert es, bis die Küken mit einem Gewicht von etwa 950 Gramm schlüpfen. Die Arbeit wird gerecht aufgeteilt: Tagsüber brütet die Henne, nachts der Hahn.

Die beiden Hennen hinter dem Zaun beäugen neugierig die Neuankömmlinge - die Henne und den schwarzen Hahn. Quelle: Jana Franke

Ebenfalls mit schwarzer Socke über dem Kopf, ist der alte, mehr als 100 Kilogramm schwere und mehr als zwei Meter große Hahn „abgeführt“ worden. Auf der Farm des Familienbetriebes in Lübz sind auf 18 Hektar etwa 80 Strauße. Dort wird der Hahn seine letzten Tage verbringen, bevor er geschlachtet, zu Wurst verarbeitet und im eigenen Hofladen zum Verkauf angeboten wird, erklärt Monika Helfrich, die den kaufmännischen Bereich betreut.

Neuankömmlinge auf dem Bauernhof

Die beiden Strauße sind übrigens nicht die einzigen Neuankömmlinge im Tierpark. Auch auf dem neuen Bauernhof auf dem Gelände gibt es neue tierische Mieter. Im Dezember hatten die Tierparkmitarbeiter bereits Bentheimer Landschafe begrüßt. Nun gibt es vier neue – und bald sogar zwei weitere. Denn zwei Mutterschafe – „Zaida“ und „Zatiye“ – tragen ihre Lämmer im Bauch, die Ende März, Anfang April das Licht der Welt erblicken. „Lilli“ ist bereits seit fünf Wochen mit „Darko“ Schafmama. Geholt wurden die Tiere aus der Nähe von Lübeck.

Tierpflegerin Melanie Hormann inmitten der neuen Bentheimer Landschafe. Quelle: Jana Franke

Melanie Hormann kniet sich inmitten der Vierbeiner und schon zeigt sich, dass „Zaida“ besonders kuschelbedürftig ist. Das Gekraule der Tierpflegerin genießt das Schaf sichtlich. „In dieser Woche kommt noch ein Bock dazu“, verrät die 27-Jährige. „Sir Eddy“. Das ist übrigens der Papa von „Darko“.

Tierpflegerin Melanie Hormann mit dem kuschelbedürftigen Bentheimer Schaf ""Zaida". Quelle: Jana Franke

Vieles neu im Tierpark

Bentheimer Landschafe, Thüringer Waldziegen, Schwarznasenschafe, Esel, Rinder, Ponys – es füllt sich langsam auf dem neuen Bauernhof. „Sie fühlen sich alle pudelwohl hier“, versichert Melanie Hormann. Und bei den Besuchern kommt das Angebot auch sehr gut an. „Sie finden es klasse. Die Tiere kommen super an.“ Dem Tierpark gehe es mit dem Projekt vor allem darum, Haustierrassen zu erhalten. Mehr als eine Million Euro sind in den Bauernhof geflossen. Er vergrößert den Tierpark als drittes Revier deutlich. Neu gestaltet wird auch der Eingang, der künftig – voraussichtlich ab Mai – über den Bürgerpark zu erreichen ist. Der alte Eingang wird dann geschlossen.

Hier in der Nähe des Bistros soll die neue Scooteranlage entstehen. Quelle: Jana Franke

In den kommenden Wochen werden auch eine neue Seil- und eine Bobbahn installiert. „Dafür müssen wir leider zeitweise die Eisenbahn demontieren, da an der Stelle für die Montage der Seil- und Bobbahn ein Kran aufgestellt werden muss“, erklärt Michael Werner. Eisenbahnfans müssen bis Ende März warten, bis sie wieder fahren können. Und: Die Scooterbahn wird in den kommenden Tagen vom Eingangsbereich auf das Gelände am Bistro verlegt. Auch für nächstes Jahr gibt es schon Pläne: Ende 2023 soll ein kombiniertes Vogel-, Sittich- und Kängurugehege mit begehbarer Vogelvoliere realisiert sein.

