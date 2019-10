Neue Asphalttrasse zwischen Krassow und Zurow ist fertig

Zurow

Der neue Straßenabschnitt zwischen Zurow und Krassow ist fertiggestellt. Von der alten Fahrbahn aus ist die neu gebaute Asphalttrasse gut zu erkennen. Sie ist 2880 Meter lang und macht einen Bogen um den Kiestagebau. Voraussichtlich Ende November soll die Verkehrsfreigabe erfolgen.

Für Autofahrer geht es dann wenige Meter hinter dem Ortsausgang Zurow nicht mehr geradeaus nach Krassow. Sie biegen noch vor dem Zurower Ortsteil Mühle nach rechts auf die neue Straße in Richtung A 20 ab. Sie verläuft etwa 1800 Meter parallel zur Ostseeautobahn und schwenkt dann nach links, um in Höhe der Bushaltestelle Krassow wieder auf den alten Verlauf der Kreisstraße 31 (ehemals B 192) zu stoßen.

Zur Galerie Straßenbau zwischen Zurow und Krassow

Regen verzögert die Arbeiten

„Wir liegen in den letzten Zügen“, sagt Daniel Seemann, Bauleiter bei der Straßen- und Tiefbau AG ( Strabag), Niederlassung Rostock. Die Firma hatte beim Landkreis eine Vollsperrung der alten K 31 bis zum 14. November beantragt, um die neu gebaute Trasse anschließen zu können. „Aufgrund der Witterung haben sich die Arbeiten etwas verzögert“, informiert der Bauleiter. „Durch die starken Regenfälle kam es zu Beschädigungen an der Böschung. Vermutlich wird die Sperrung noch bis Ende November andauern.“

Unter alter Straße lagert Kiessand

Die Strabag führt die Arbeiten im Auftrag der Otto Dörner Kies und Umwelt GmbH & Co. KG aus. Sie lässt die alte Kreisstraße 31 verlegen, um an die Kiesvorkommen zu gelangen. Unter dem Fahrbahnasphalt lagern mindestens 8,5 Millionen Tonnen Kiessand. Die Unternehmensgruppe Dörner mit Sitz in Hamburg baut in Krassow seit Jahren Kiessand ab. Zu beiden Seiten der K 31 erstreckt sich der 170 Hektar große Tagebau. Die hiesigen Vorkommen werden auf insgesamt etwa 40 Millionen Tonnen geschätzt.

Derzeit sind Strabag-Mitarbeiter noch damit beschäftigt, im Bereich Krassow eine Zufahrt von der neuen Straße zum Kieswerk zu bauen. „Wegen dieser Baustelle und damit der Betrieb im Kieswerk aufrechterhalten bleiben kann, wird die alte Kreisstraße als Provisorium noch gebraucht“, sagt Daniel Seemann. Auf ihr rollen derzeit noch Baufahrzeuge.

Baulast geht an Landkreis über

Nach der Fertigstellung der neuen Straße wird der Landkreis Nordwestmecklenburg die Baulast übernehmen und die neue K 31 für den öffentlichen Verkehr freigeben. Die alte K 31 wird entwidmet und geht in das Eigentum der Otto Dörner GmbH über. Sobald dies geschehen ist, will das Unternehmen mit dem Rückbau beginnen. Es investiert rund vier Millionen Euro in Neu- und Rückbau der Straße.

Mehr lesen:

Kreisstraße 31 wird verlegt

Noch ausreichend Kiessand und Sand in MV

Bürger und Gemeinde gegen Kiesabbau

Von Haike Werfel