Zurow

Er ist fertig – der neue Angelteich der Gemeinde Zurow. Er befindet sich in der Ortschaft Kahlenberg. Dort ist beim Gutshaus der alte Teich ausgebaggert worden – nicht nur für die Petrijünger, sondern auch für die Feuerwehr. Denn die hat mehr Löschwasser gebraucht, wie Gemeindewehrführer Rainer Müller berichtet – vor allem wegen der Kita und Krippe. „Der Teich ist in der Mitte jetzt zwei Meter tief und hat einen Abfluss, falls es mal zu viel Wasser gibt“, erklärt Müller. Grund: Das Gewässer wird von drei Quellen gespeist. Rohre führen von einem Brunnen bis zur Teichmitte, damit die Feuerwehr im Notfall auch bei Frost an genügend Wasser kommt. Für die Angler sind außerdem 40 Karpfen und 30 Kilogramm Weißfisch (Plötze, Schleie und Bratschen) eingesetzt worden. Louis und Laura haben schon mal die Angeln ausgeworfen – mit ihrem Opa Rainer Müller und Bürgermeister Eckhardt Stelbrink (Linke, hinten). Bald werden noch zwei überdachte Sitzmöglichkeiten aufgestellt.

Kerstin Schröder