Wismar

Seinen ersten Einsatz an der Basis hatte der neue Chef des städtischen Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes (EVB) von Wismar in dieser Woche. Bei der Müllsammelaktion im Stadtgebiet der Hansestadt war Jan Leipholz mit dabei.

Der 52-Jährige, der mit seiner Familie – seiner Frau und drei Kindern – in Rostock lebt, startet am 1. Juli offiziell als Betriebsleiter. Vorgänger Udo Wäsch hat sich Ende Mai nach 27 Jahren in den Ruhestand verabschiedet.

Mann aus der freien Wirtschaft

Hinter dem Neuen liegt ein halbes Jahr Einarbeitung. Jan Leipholz hat Maschinenbau studiert. Er habe 25 Jahre in großen und kleinen nationalen und internationalen Unternehmen in leitenden Positionen gearbeitet. „Jetzt freue ich mich, die Stelle als Betriebsleiter des EVB einzunehmen“, so Leipholz.

Erfahrungen habe er im Maschinenbau, im maritimen Anlagenbau und auch im Fahrzeugbau gesammelt (unter anderem SAB Barth und Oberaigner-Automotive Laage). Als Mann aus der freien Wirtschaft wolle er viel Input in den EVB als städtisches Unternehmen einbringen.

Nähe zu Bürgern und Politik

Leipholz: „Der EVB ist für mich was Einzigartiges aufgrund der großen Vielfalt der einzelnen Arbeitsbereiche und der Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern. Die Nähe zur Politik ist eine neue Geschichte, die aber auch sehr spannend ist.“ Ein Teil der Stadt zu sein, die Entwicklung mitzugestalten, seien weitere Gründe für seine Bewerbung gewesen.

Leipholz sieht viele spannende Themen. „Die Vielfalt ist sehr groß.“ Als ein Beispiel für neue Aufgaben nennt er eine umweltfreundliche Logistik beim EVB-Fuhrpark. In Richtung der Mitarbeiter sagt der Neue: „Ich habe eine tolle Truppe geerbt.“ Er wisse um die Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit. „Wenn sie unzufriedene Mitarbeiter haben, dann läuft der Rest auch nicht wirklich.“

Jeder Wismarer hat mit dem EVB zu tun

Der EVB beschäftigt 157 Mitarbeiter. Abfallentsorgung, der Abfallwirtschaftshof in Müggenburg, Straßenreinigung, Winterdienst, Grünanlagen- und Baumpflege, Abwasser, Kläranlage, Parkraumbewirtschaftung – die vielfältigen Aufgaben reichen vom Papierkorb bis zur Straßenlaterne. Jeder Wismarer hat mit dem EVB zu tun.

Rathausspitze mit Erwartungen

Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Wir sind sehr froh, dass wir Herrn Leipholz gewinnen konnten, wir setzen große Hoffnung in ihn, gerade bezüglich seiner Erfahrung, die er mitbringt.“

Michael Berkhahn (CDU), als Senator auch für die städtischen Eigenbetriebe zuständig, spricht von einer „spannenden Aufgabe“ für den neuen Werkleiter. Organisatorisch seien erste Veränderungen vorgenommen worden, auch um sich mehr für das digitale Zeitalter zu rüsten. „Wir sind dabei“, so der Senator, „ mehr Augenmerk auf den Bereich Grünflächen zu legen.“ Da müsse noch mehr optimiert werden. Auf der einen Seite solle die Vielfalt an Grün verbessert, auf der anderen Seite soll die Pflegeunterhaltung „auf einem vernünftigen Niveau“ belassen werden.

Headhunter auf Personalsuche

Bei der Suche nach dem neuen Werkleiter hat sich die Stadt eines sogenannten Headhunters (Personalberater) bedient. „Das ist üblich, dass wir bei den Eigenbetrieben mit Headhuntern arbeiten“, so Berkhahn. So sei auch bei den Seniorenheimen der Hansestadt verfahren worden. Dort werde Ende August Heimleiterin Dagmar Broy in den Ruhestand gehen. Ihr Nachfolger werde bereits eingearbeitet.

Im Bereich der Kernverwaltung, dem Kerngeschäft, so der Senator, werde mit eigenem Personal gearbeitet. Bei den Eigenbetrieben werde eine besondere Expertise wie im Bereich Pflege oder zu Produktionsabläufen wie beim EVB benötigt. Berkhahn: „Da gibt es Firmen, Headhunter, die sich darauf spezialisiert haben. Da ist die Suche erfolgreicher, als wir das mit einer normalen Verwaltungsausschreibung in der Kernverwaltung leisten können.“

Von Heiko Hoffmann