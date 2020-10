Wismar

„Heut’ geht es an Bord, heut’ segeln wir fort. Lustig, heut’ ist heut’.“ Mit kräftigem Gesang und Akkordeonmusik empfangen die Männer vom Shantychor Blänke am Dienstagnachmittag die Poeler Kogge im Wismarer Hafen. Die älteren Herren in blauen Seemannsjacken müssen nur ihren Mund aufmachen und schon schaukelt ihr Publikum mit Füßen und Hüften mit. Bis es rumms macht. Dreimal knallt es laut hintereinander. Kleine Kanonen sind abgefeuert worden – so als wollten die Schützen sagen: „Hey, wir sind auch noch da.“ Weißer Qualm zieht durch die Luft und sorgt für einen leichten Nebelschleier.

Stamm aus dem Harz

Die Sänger und Schützen sorgen für gute Unterhaltung. Doch eigentlich geht es hier um etwas anderes: um den neuen Mast der Poeler Kogge. Der ist auf dem Seeweg nach Wismar gebracht worden – und das viel schneller als gedacht. Die Schaulustigen waren im Vorfeld zu um 15 Uhr an den Kreuzfahrt-Liegeplatz gelotst worden. Doch da ist fast schon wieder alles vorbei. Denn die beiden Sportboote, die den 32 Meter langen Stamm im Schlepptau haben, sind schon im Hafen – genau wie die „ Wissemara“. Sie hat den etwa elf Kilometer langen Seetransport von der Poeler Bootswerft nach Wismar begleitet. Auf dem Eiland ist Douglasie aus dem niedersächsischen Harz auf ihren künftigen Einsatz an Bord der Kogge vorbereitet worden.

Gesang und Schüsse

Angekommen im Hafen wird der Konvoi mit Gesang und Schüssen begrüßt. Weit mehr als 100 maritime Lieder gehören zu ihrem Repertoire des Shantychors. Darunter auch „Heut’ geht es an Bord, heut’ segeln wir fort.“ Allerdings wird nicht weggesegelt, sondern es kommt was an. Ein zehn Tonnen schwerer Stamm, der mit einem Kran aus dem Wasser gehoben und an Land auf vorbereitete Stützen gelegt wird. Mehr passiert erst mal nicht. Voraussichtlich am Freitag wird dann der alte Mast vom Schiff gehoben und daneben gelegt. „Dann werden noch einige Restarbeiten ausgeführt, die dauern so etwa zwei bis drei Wochen“, berichtet Gerd Lemke vom Förderverein der Poeler Kogge.

Alter Mast hat Baumfäule

Vor etwa einem Jahr hat ein Baumgutachter empfohlen, einen neuen Mast zu setzen. Der alte ist an einigen Stellen mit sogenannter Braunfäule befallen. Im April ist deshalb eine 30 Meter hohe Douglasie im Harz gefällt worden. Die haben Forstleute mit weiteren Exemplaren zu Versuchszwecken 1882 am Harzrand angepflanzt. Ein Baum aus dieser ältesten Versuchsfläche in Nordwestdeutschland löst jetzt seinen Vorgänger ab. Der erste Mastbaum für die Poeler Kogge stammt ebenfalls aus diesem Waldbestand. Er ist vor 17 Jahren für die Seefahrt gefällt worden und hat seither der „ Wissemara“ gute Dienste geleistet.

Souvenir für Hochzeitspaare

Wenn er für immer von Bord geht, soll er als Souvenir dienen. Hochzeitspaare sollen ein Stück davon bekommen, wenn sie an Deck getraut werden. Der historische Nachbau einer hanseatischen Kogge aus dem 14. Jahrhundert ist offizieller Außenstandort des Wismarer Standesamtes. Bislang bekommen die Paare einen Seesack aus dem ersten Segel der Kogge. Doch das reicht nicht ewig – von daher kommt der alte Mast als Nachschub gerade recht. Auf dem haben, als er aufgestellt wurde, unter anderem Dirigent Justus Franz, Wismars ehemalige Bürgermeisterin Rosemarie Wilcken und Boxtrainer Fritz Sdunek signiert. „Danach durfte sich niemand mehr am Mast verewigen“, berichtet Gerd Lemke.

Seetransport ist billiger

Für den Seetransport von der Insel Poel nach Wismar habe sich der Förderverein, der das Schiff erhält, entschieden, um Kosten zu sparen. Über Land wäre es teurer gewesen. Die Kogge hat mit vielen Neugierigen an Deck die etwa zweistündige Fahrt durch die Wismarbucht begleitet.

Für den Shantychor Blänke ist es der vierte Auftritt vor Publikum im Corona-Jahr. Wegen der Pandemie wurden viele Veranstaltungen abgesagt, geprobt wird aber trotzdem. Jeden Donnerstag erklingen in der Grevesmühlener Malzfabrik die kräftigen Männerstimmen. Normalerweise tun sie das in Gägelow, doch da ist nicht so viel Platz, der in der Pandemiezeit gebraucht wird.

Chor probt jede Woche

Auf der „ Wissemara“ haben die Männer in diesem Jahr bei einer Hochzeit gesungen. Einen weiteren Auftritt, ebenfalls im Freien, hat es im Welterbehaus vor Bergleuten aus dem Ruhrpott gegeben. „Der Wunsch, das Steigerlied der Bergleute zu singen, war zwar etwas komisch, aber auch das haben wir gemeistert. So sind wir denn wohl der einzige Shanty-Chor, der auch Bergmannslieder singt“, lacht Pater Schallje aus Gägelow. Er leitet gerade übergangsweise die Geschicke des Chores. Und: Es habe sich herausgestellt, dass zwei ehemalige Bergleute zu den Seemannslieder-Sängern gehören.

Auch die Frauen und Männer vom Wismarer Schützenverein Hanse 1990 können ihre Auftritte im Corona-Jahr an einer Hand abzählen. Dass sie es jetzt endlich mal wieder knallen lassen konnten, „das war schön“, sagen sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Von Kerstin Schröder