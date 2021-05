Blowatz

Mit der gewonnen Stichwahl von Tino Schomann (33, CDU) gegen Kerstin Weiss (55, SPD) um das Amt des Landrats in Nordwestmecklenburg gibt es nun auch in der Gemeinde Blowatz und im Amt Neuburg Umstrukturierungen. Schomann bekleidete das Amt des Bürgermeisters der Gemeinde Blowatz und agierte als stellvertretender Amtsvorsteher. Wie schnell geht das vonstatten?

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir prüfen derzeit, ob die Wahl des Bürgermeisters zeitgleich mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 durchgeführt werden kann“, erklärte die Leitende Verwaltungsbeamtin Angela Lange. Den Tag der Wahl werde die Gemeindevertretung in der Sitzung am 29. Juni festlegen. „Nach der Ernennung von Herrn Schomann zum Landrat oder gegebenenfalls mit einem Rücktritt zu einem früheren Zeitpunkt wird zunächst der 1. Stellvertreter die Amtsgeschäfte bis zur Ernennung eines neu gewählten Bürgermeisters wahrnehmen“, führt sie weiter aus. Stellvertreter ist Winfried Kauert.

In der Amtausschusssitzung am 31. Mai wird die Wahl eines neuen 1. Stellvertreters des Amtsvorstehers Andreas Treumann auf die Tagesordnung gesetzt. „Im Falle einer Verschiebung der Angelegenheit auf die kommende Sitzung wäre die Wahl spätestens in der Amtsausschusssitzung am 14. September“, erklärt Angela Lange. Tino Schomann ist seit 2014 stellvertretender Amtsvorsteher.

Gutes (Abschieds-)Zeugnis für Schomann

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge lässt die Amtsverwaltung Tino Schomann auf den Chefsessel der Kreisverwaltung ziehen. „Wir Mitarbeiter der Amtsverwaltung freuen uns mit Herrn Schomann über das sehr eindeutige Wahlergebnis seiner Wahl zum Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine neue Aufgabe“, so Angela Lange. Den Tatendrang und die Motivation bringe er als persönliche Voraussetzung auf jeden Fall mit, ergänzt sie. „Wir sehen ihn allerdings mit einem weinenden Auge als unseren Bürgermeister Blowatz ausscheiden. Die Zusammenarbeit mit ihm war – und ist ja noch – immer sehr gut, offen, konstruktiv, respekt- und vertrauensvoll.“

Von Jana Franke