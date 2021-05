Wismar

Politischer Machtwechsel in Nordwestmecklenburg: Nach vier Sozialdemokraten in den vergangenen 27 Jahren nimmt ein Christdemokrat im Chefsessel der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburgs Platz. Tino Schomann ist 33 und jüngster Landrat in Mecklenburg-Vorpommern.

Im ersten Rennen mit vier Kandidaten haben ihn viele in der Stichwahl mit Amtsinhaberin Kerstin Weiss gesehen. Doch dass er da bereits mehr Stimmen als sie bekommt, haben nur die wenigsten vermutet. Immerhin war ein klassischer Wahlkampf unmöglich.

Trend aus Rostock und Heringsdorf setzt sich fort

Doch Tino Schomann bezeichnet sich als innovativ und hat stark die sozialen Medien genutzt. Den Sieg hat ihm das wohl kaum gebracht. Auch die Vorwürfe gegen seine Konkurrentin vor den Wahlgängen dürften ihn nicht ins Amt gebracht haben. Sondern der frische Wind.

Immer mehr Wähler wollen Leute, die nicht aus der Verwaltung kommen, sondern andere Ideen und Sichtweisen haben. Diese Neuanfänge hat es schon in Heringsdorf, Boltenhagen und Rostock gegeben und jetzt in Nordwestmecklenburg. Schomann hat der Trend geholfen. Auch er hat ständig von frischem Wind gesprochen. Bleibt zu hoffen, dass er die Versprechen einhält und die Verwaltungen effektiver und bürgerfreundlicher macht.

Von Kerstin Schröder