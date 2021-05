Wismar

Das Telefon von Tino Schomann stand am Montag nicht still. Viele Presseanfragen von Zeitung, Radio und Fernsehen erreichten den nun jüngsten Landrat Mecklenburg-Vorpommerns bereits am Vormittag. Am Sonntag gewann der 33-Jährige die Stichwahl um den Chefposten in Nordwestmecklenburg haushoch.

26 214 Wähler machten das Kreuz bei ihm. Kerstin Weiss, die sieben Jahre an der Verwaltungsspitze war, holte 16 115 Stimmen. Ein Zeichen, dass sich die Nordwestmecklenburger frischen Wind wünschen. Die Wahlbeteiligung lag bei 31,3 Prozent. Schomann wird am 9. Juli sein Amt antreten. Bis dahin regelt er die Nachfolge in seinem Landwirtschaftsbetrieb in Robertsdorf.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kerstin Weiss (55, SPD) hatte nur in zehn von insgesamt 177 Wahlbezirken die Nase vorn: Selmsdorf, Schönberg, Roduchelstorf, Lüdersdorf, Utecht, Schlagsdorf, Groß Molzahn, Pingelshagen, Kalkhorst und in ihrer Heimatstadt Dassow. Noch am Wahlabend hatte sie sich mit einer kurzen Pressemitteilung zu Wort gemeldet und darin die „Intrigen und Hinterhältigkeiten“ der vergangenen Wochen angeprangert. Der SPD-Kreisvorsitzende Andreas Walus kündigte an, das Ergebnis zusammen mit den Parteikollegen genau analysieren zu wollen. Er sei enttäuscht über den Ausgang der Wahl, sagte er.

Stimmen aus der Politik

Ähnliche Stimmen aus den Reihen von Bündnis 90/Die Grünen, die Kerstin Weiss unterstützt hatten. Der Wahlempfehlung der Bündnisgrünen für die SPD-Kandidatin lag eine Vereinbarung für unter anderem mehr Klimaschutz und einen verbesserten ÖPNV in Nordwestmecklenburg zugrunde. „Dennoch sehen wir einer Zusammenarbeit mit Tino Schomann optimistisch entgegen, da spätestens seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch der neu gewählte CDU-Landrat beim Thema Nachhaltigkeit für die zukünftigen Generationen aktiv werden muss“, kommentiert Fraktionsvorsitzende Anne Shepley das Ergebnis der Stichwahl. „Die geringe Wahlbeteiligung bei beiden Wahlgängen zeigt, dass wir in Nordwestmecklenburg mehr Menschen für Politik im Landkreis begeistern müssen“, fügt Vorstandssprecher René Fuhrwerk hinzu.

War Wismar Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) vom Ausgang der Stichwahl überrascht? „Das würde ein bisschen großspurig klingen, wenn ich sage, das habe ich erwartet. Aber ich war auch nicht überrascht.“ Es ist ein offenes Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen ihm und Kerstin Weiss als unterkühlt gilt. In SPD-Kreisen gab es kritische Stimmen, dass sich Beyer nicht für die Wiederwahl der Landrätin engagiert hat. Beyer dazu: „Ich bin Amtsinhaber und insofern bin ich zur Zurückhaltung verpflichtet.“ Daher sei für ihn zum Beispiel Plakatwerbung nicht infrage gekommen. Dem künftigen Landrat Tino Schomann habe er bereits gratuliert. Beyer habe ihm geschrieben, dass er hoffe, dass beide Seiten zum Wohl der Hansestadt und des Landkreises gut zusammenarbeiten.

Glückwünsche kamen auch von Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Vorsitzenden Michael Sack. In einem offiziellen Schreiben heißt es, dass Nordwestmecklenburg nun die Chance auf einen echten, politischen Neustart mit einem CDU-Landrat habe. „Am Ende hat sich gezeigt, dass die Menschen wirklich den Wechsel wollten, hin zu einem Landrat, der sich kümmert und der das Ohr an den Problemen der Menschen hat.“

Geringe Wahlbeteiligung in Wismar

Im ersten Wahlgang trennten Kerstin Weiss und Tino Schomann nur 572 Stimmen. Schomann lag knapp vorne. Vor allem die Wismarer hätten die Sache noch einmal drehen können. 35 037 Wahlberechtigte zählt die Hansestadt. Ihr Kreuz machten am Sonntag aber nur 9558. Davon entfielen 6143 Stimmen auf Tino Schomann und 3415 auf Kerstin Weiss. Die Wahlbeteiligung lag bei 18,9 Prozent – deutlich weniger als noch beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 32,4 Prozent.

Tino Schomann (CDU) regelt nun die Nachfolge in seinem Landwirtschaftsbetrieb. Quelle: Jana Franke

Die niedrigste Wahlbeteiligung zeigte sich am Sonntag in Selmsdorf (10,95 Prozent) dicht gefolgt von Neukloster (11,1 Prozent). In Neukloster machten 386 Frauen und Männer von insgesamt 3472 Wahlberechtigten ihr Kreuz – 255 bei Tino Schomann und 131 bei Kerstin Weiss.

Neuer Bürgermeister in Blowatz

Am deutlichsten war der Sieg für Tino Schomann unter anderem in seiner Gemeinde Blowatz, in der er als Bürgermeister agiert. Von 276 gültigen Stimmen gehen 216 an ihn. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,3 Prozent. Von den 769 Briefwählern im Amt Neuburg, zu dem Blowatz gehört, stimmten 510 für ihn und 259 für Kerstin Weiss. Auch die Insel Poel setzt auf Tino Schomann. Von 2207 Wahlbeteiligten gingen 902 zur Urne (Wahlbeteiligung: 21,2 Prozent). 727 machten ihr Kreuz bei dem CDU-Herausforderer, 193 stimmten für die Amtsinhaberin.

Mit seiner Wahl zum Landrat gibt es mit seinem Amtsantritt im Juli in der Gemeindevertretung Blowatz ein Führungswechsel. Den Bürgermeisterposten übernimmt Schomanns bisheriger Stellvertreter Winfried Kauert. Voraussichtlich im September wird es in der Gemeinde Neuwahlen geben.

Von Jana Franke und Heiko Hoffmann