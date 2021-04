Neuer Penny öffnet am Wismarer Friedenshof – Dabei wollte die Stadt den Markt nicht

Wismar

Um 7 Uhr hat am Mittwoch der neue Penny-Markt zwischen der Erich-Weinert-Promenade und der Hans-Grundig-Straße geöffnet. Hannelore Lembke war im Laufe des Vormittags einkaufen. Ihr Fazit: „Sehr schön, der Markt gefällt mir gut. Alles ist neu und nicht so eng.“ Seit 40 Jahren wohne sie am Friedenshof. „Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan, mit dem Penny ist es wieder ein bisschen schöner geworden“, so Hannelore Lembke (76). Sie findet es gut, dass der Markt von drei Seiten erreichbar ist, das bedeute kürzere Wege.

Der Neubau mit einer Fassade aus Holz, Glas und Putz kommt modern daher. Die alte Kaufhalle, viele Jahre leer stehend, war ein Schandfleck. Anfang letzten Jahres wurde mit dem Abriss begonnen. Seitdem ging es zügig voran.

Von 7 bis 21 Uhr

Der Penny hat eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern. 65 Autostellplätze stehen zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt über die Hans-Grundig-Straße. Von montags bis freitags ist der Markt von 7 bis 21 Uhr geöffnet, so Martin Tonn, Bezirksleiter für Penny. Der Wismarer ist für neun Märkte zwischen Grevesmühlen und Parchim zuständig.

Der Penny sei von der neuesten Generation und lehne sich beim Konzept an die Rewe-Mutter an. Zwölf Frauen aus Wismar seien tätig. Im Markt gibt es neben dem Sortiment zwei Automaten für Leergut, das Penny-Radio für Unterhaltung während des Einkaufens komme in den nächsten Tagen hinzu. Um in Corona-Zeiten die Abstände einzuhalten, sind derzeit 70 leise rollende Einkaufswagen verfügbar.

Mit Graffiti aufgewertet

Der Wismarer Graffiti-Künstler Christian Pursch hat die graue Wand am Parkplatz mit Wismar-Motiven aufgewertet. Quelle: Heiko Hoffmann

Der Wismarer Graffitikünstler Christian Pursch hat im Auftrag des Unternehmens eine 36 Meter lange Stützmauer am Parkplatz mit Motiven der Wismarer Stadtsilhouette aufgewertet. An der Erich-Weinert-Promenade werden noch Bäumen gepflanzt. Das Umfeld einschließlich des Rondells wird noch aufgewertet. Ein städtebaulicher Vertrag regelt die Gestaltungsaufgaben. Raimund Kraft vom Wismarer Büro für Architektur und Bauleitplanung spricht von einer „Win-win-Situation“. Penny gewinne einen neuen Markt hinzu, die Stadt gewinne beim Umfeld.

Rechtsstreit vor Jahren

Auf dem Grundstück der früheren HO-Kaufhalle lastete vor Jahren ein Rechtsstreit. Das verzögerte die Entwicklung. Die Stadt wollte eigentlich keinen Supermarkt an der Stelle, verlor aber vor Gericht. Darauf wird auch im aktuellen regionalen Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar eingegangen.

Laut Konzept wollten die Stadt und das Infrastrukturministerium den Markt zum Schutz des Netto-Standortes an der Bürgermeister-Haupt-Straße verhindern. Per Gerichtsurteil lief das Ansinnen ins Leere. Im Konzept steht auch, dass der schwarze Netto an der Bürgermeister-Haupt-Straße beabsichtigt, „sich auf 890 Quadratmeter Verkaufsfläche zu erweitern“. Dazu liegt ein Bauantrag vor.

Von Heiko Hoffmann