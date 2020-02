Neuer Radweg führt zur Ostsee in Hohen Wieschendorf

Gramkow

Der Radweg von Beckerwitz bis zur Landesstraße 01 in Gramkow sollte eigentlich zum Wochenende fix und fertig sein. Durch den Sturm kam es jedoch zur Verzögerung, teilt Jan van Leeuwen mit. Hohenkirchens Bürgermeister schätzt, dass die Bauleute für die letzten Arbeiten noch mindestens eine Woche dranhängen müssen. Es sind innerorts noch Zäune an Absturzkanten aufzustellen. Auf der straßenbegleitenden Trasse gelangen Radfahrer sicher von der L 01 bis zum Ostseestrand in Hohen Wieschendorf.

Mit dem Bürgermeister auf der neuen Trasse radeln

„Ich bin sehr gespannt, wie der Radweg angenommen wird“, sagt van Leeuwen. Der Bürgermeister möchte ihn gerne ausprobieren und lädt interessierte Einwohner ein, ihn zu begleiten. Am Sonntag, dem 1. März, radelt er ab 10 Uhr von Beckerwitz in Richtung Gramkow. „Ich würde mich freuen, wenn sich bei der Gelegenheit Zeit für das eine oder andere Gespräch mit Bürgern findet.“

Letzter Abschnitt nach Hohenkirchen wird gebaut

Erfreut ist das Gemeindeoberhaupt auch über die Nachricht, dass es dann einen Monat später mit dem restlichen Radwegebau von der Gramkower Kreuzung nach Hohenkirchen weitergeht. „Das Straßenbauamt Schwerin hat mitgeteilt, dass derzeit die Aufträge vergeben werden und am 6. April der Baubeginn erfolgen soll.“ Die Fertigstellung der rund 280 Meter langen Trasse entlang der Landesstraße 02 ist für den 30. Juli geplant. Dann gibt es auf rund drei Kilometern Länge einen durchgehenden Radweg von Hohenkirchen bis zum Anleger in Hohen Wieschendorf.

Bedarfsampel soll Unfallschwerpunkt entschärfen

Auch die Bedarfsampel auf der Kreuzung Gramkow/L 01 will das Straßenbauamt Schwerin zum 30. Juli installiert haben, sagt der Bürgermeister. Nicht nur Fußgänger und Radfahrer können dann gefahrlos die in der Urlaubssaison viel befahrene L 01 überqueren. Das wird auch Autofahrern erleichtert. Die Straße führt an die Wohlenberger Wiek und weiter ins Ostseebad Boltenhagen. „Die Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt, der dann verschwindet“, hofft van Leeuwen. „ Fahrzeuge haben es bislang schwer, die Landesstraße zu queren beziehungsweise auf sie abzubiegen. Die Ampel wird die unübersichtliche Verkehrssituation beruhigen.“ Dass durch die Bedarfsampel im Sommer kilometerlange Staus verursacht werden können, befürchtet der Bürgermeister hingegen nicht.

Mehr Autoverkehr durch Ferienresort erwartet

Er ist froh, dass sich mit dem Radweg von Hohenkirchen nach Hohen Wieschendorf die Verkehrssicherheit erhöht. Nicht nur Strandbesucher, sondern auch Einwohner und landwirtschaftliche Mitarbeiter sind auf dieser Strecke mit dem Fahrrad unterwegs. So gab es in der Vergangenheit immer wieder Staus, weil Autos die Radfahrer nicht überholen konnten. Außerdem ist durch die positive Entwicklung an der Marina und der Ferienhaussiedlung in Hohen Wieschendorf mit einer Zunahme des Fahrzeugverkehrs zu rechnen.

Neue Trasse schließt Lücke im Radwegenetz

Für Radtouristen schließt der neue Radweg die Lücke zwischen der straßenbegleitenden Trasse an der Landesstraße 01, die von Wismar über Klütz bis nach Grevesmühlen führt, und dem Ostseeküsten-Radfernweg nach Boltenhagen. Derzeit lässt die Gemeinde die Planung des Radweges durch Niendorf an der Wohlenberger Wiek erarbeiten.

Die Gemeinde Hohenkirchen hat seit mehr als 15 Jahren den straßenbegleitenden Radweg entlang der Kreisstraße 44 von der Kreuzung L 01 bei Gramkow und Hohen Wieschendorf mit direkter Anbindung an die Ostsee geplant. Der erste Abschnitt wurde 2005 zwischen Hohen Wieschendorf und Beckerwitz gebaut. 2012 erfolgte der Auftrag zur Planung zwischen Beckerwitz und der Gramkower Kreuzung.

Mithilfe der EU gebaut 1,2 Millionen Euro hat der 1,6 Kilometer lange Radweg von Beckerwitz bis zur Landesstraße 01 gekostet. 810 000 Euro davon sind Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Zusätzlich hat die Gemeinde Hohenkirchen eine Kofinanzierungshilfe von 129 343,56 Euro für das Projekt erhalten.

