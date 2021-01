Neuer Vize-Polizeichef in Wismar: „Ich bin nicht der typische Polizist“

Wismar

Die Polizeiinspektion Wismar hat ein neues Gesicht: Daniel Schmidt ist seit dem 1. Januar der zweite Mann in der Inspektion und will als Vize-Leiter nun für Sicherheit im Landkreis Nordwestmecklenburg sorgen. Erfahrung bringt der 38-Jährige reichlich mit – unter anderem leitete er seit 2017 eines der größten Polizeihauptreviere des Landes. Was er schon jetzt an Wismar und Nordwestmecklenburg schätzt und warum er sich auch privat über seinen neuen Einsatzort freut, hat der Polizeirat der OZ verraten.

Mit 18 kam der Schweriner zur Polizei. Schon sein Vater war Polizist und leitete damals das Morddezernat. „Mir war also schon als Kind die Ernsthaftigkeit des Berufs bewusst“, erklärt Daniel Schmidt. Früh seien Begriffe wie Recht und Gerechtigkeit wichtig für ihn gewesen. Bis heute hat er Karriere gemacht wie aus dem Bilderbuch. „Mein Interesse galt zunächst der Schutzpolizei“, berichtet er. Sein erstes Revier, bei dem er den Dienst bei der Landespolizei MV antrat, war Sassnitz auf Rügen. Er beschreibt es als „wohl eines der schönsten in ganz Deutschland“, für einen jungen Polizisten jedoch etwas weit ab vom Schuss.

Vom Revier auf Rügen bis ins Innenministerium

Es folgt der Wechsel ins Innenministerium. Von dort hat Schmidt unter anderem die Internetwache mit aufgebaut und war bei strategischen Entscheidungen zwischen Politik und Polizei dabei. Ab 2006 war er wieder als Schutzpolizist in Schwerin im Einsatz und hat sich nebenbei für den höheren Dienst beworben, an der Hochschule der Polizei in Münster studiert und kam dann als Polizeiführer vom Dienst in die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock. Von dort ging es zunächst noch einmal ins Innenministerium, wo er in der Geschäftsstelle der Innenministerkonferenz tätig war. „Das waren fordernde fünf Jahre mit vor allem politischer Arbeit. Es war die Zeit der ersten Terrorangriffe in Europa“, sagt Daniel Schmidt.

Dann kam der erste Leitungsposten – in einem der größten Polizeihauptreviere in MV, in Rostock Reutershagen. Viele spontane Demonstrationen, Aufzüge, Fußballspiele, Fan-Märsche. Als das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Nürnberg war, kam es zu so drastischen gewalttätigen Auseinandersetzung, so dass Schmidt etwa 330 Fans festnehmen ließ und in die Neptunhalle sperrte. Auch die Corona-Demos, die jeden Montag in Rostock stattfinden, hatten sich extrem entwickelt: „Das war schwierig für uns. Viele sogenannte Querdenker sind bereit, sich körperlich auseinanderzusetzen.“ Bei den Demos komme eine wütende Gruppe von Esoterikern bis Rechtsradikalen zusammen. „Die Polizei ist für sie oft die einzige Adresse einer staatlichen Erscheinung. Der Polizei wird offen gedroht. Wir müssen auch immer wieder die Frage stellen, welche Rolle nimmt die Polizei ein?“

Pragmatismus in Rostock , Zeit für Entscheidungen in Wismar

In Wismar hat er nun den Posten des stellvertretenden Inspektionsleiters inne. „Hier werde ich Zeit haben, die Dinge gut zu tun. In Rostock habe ich viel Pragmatismus gelernt, hier warten verschiedene Themen auf mich“, so Schmidt. So gehört zum Beispiel auch die Personalplanung zu seinen Aufgaben. „Ein Homeoffice für Polizisten ist aber ausgeschlossen“, betont der Polizeirat, auch wenn einige Mitarbeiter zwar auch mal zu Hause arbeiten können. So habe die Inspektion, zu der auch viele junge Polizisten gehören, ihr Schichtsystem umgestellt. „Die Kollegen sind jetzt in Zwölf-Stunden-Dienste eingeteilt. Das ist etwas kompakter. Auch bei der Polizei gibt es jetzt Plexiglasscheiben und wir versuchen, viel telefonisch zu erledigen.“

Die Polizeiinspektion Wismar Die Polizeiinspektion Wismar ist für die Kriminalitätsbekämpfung und die Verkehrssicherheitsarbeit im Landkreis Nordwestmecklenburg auf einer Gesamtfläche von 2118 Quadratkilometern zuständig. Insgesamt leben im Kreis mehr als 160 000 Menschen. Zurzeit versehen 325 Mitarbeiter ihren Dienst in der Polizeiinspektion Wismar, die in fast 20 Dienststellen aufgeteilt ist.

Mit seinem neuen Einsatzgebiet, also dem gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg, hat sich Daniel Schmidt schon vertraut gemacht. Eine Besonderheit sei unter anderem die Grenze zu Schleswig-Holstein. Einen größeren Einsatz gab es für den neuen Inspektionsvize, der von sich sagt, er sei nicht der typische Polizist, auch schon: „Wir hatten einen Einsatz nachts mit Spezialkräften in Boltenhagen.“ Was genau passiert ist, dürfe er nicht sagen.

Auf eines hofft Daniel Schmidt, der verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, auch privat durch seine neue Aufgabe in Wismar: „Ich möchte wieder Windsurfen gehen.“ Das habe er als junger Polizist auf der Insel Rügen gelernt.

Von Michaela Krohn