Bad Kleinen

Fast hätte Holger Lehmann sein Leben bei und für die Feuerwehr mal an den Nagel gehängt. Ein furchtbarer Unfall, bei dem ein Einsatzfahrzeug und ein Lkw frontal zusammenstießen, zwangen den damals jungen Mann, der schwer verletzt überlebte, zu elf Wochen auf der Intensivstation und vielen weiteren in Klinik und Reha.

Zum Glück tat er es nicht, das Ehrenamt an den Nagel hängen. Er blieb bei der Feuerwehr. Er sagt: „Die Feuerwehr gehört einfach zu mir.“ Heute, mehr als 20 Jahre später, ist er zum neuen Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kleinen gewählt worden.

Das Unglück als Chance

Im Februar hat Holger Lehmann sein neues Amt angetreten. Erfahrungen bei der Feuerwehr hat er schon viel gesammelt. Bereits zu DDR-Zeiten begann er als Fünftklässler als Brandschutzhelfer. Nach der Wende war er ab 1991 Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr. Ein paar Jahre später dann der schreckliche Unfall. „Ich war wochenlang im Krankenhaus. Natürlich überlegt man dann mit der Familie, ob die Feuerwehr überhaupt das Richtige für einen ist“, sagt der 42-Jährige heute. Letztendlich ist er dabeigeblieben. Er sagte sich damals: „Ich will und möchte das.“

Seine Ausbildung zum Heizungsbauer hatte er damals noch beendet, doch arbeiten konnte er in dem Beruf als junger Mann wegen der Verletzungen nicht. Dann tat sich die Chance auf, eine Lehre im Amt Bad Kleinen als Verwaltungsfachangestellter zu machen. Holger Lehmann ergriff sie. Seine Stationen vom Ordnungsamt über das Gebäudemanagement führten ihn schließlich bis zum Bauhof. Den leitet er nun seit knapp zehn Jahren.

Ehrenkreuz in Bronze

In all den Jahren ist er auch bei der Feuerwehr aktiv geblieben – obwohl Hüft-Operation und Bandscheibenvorfall ihn auch mal vom Dienst fernhielten. Heute sagt er: „Ich versuche, viel Sport zu machen. Momentan fühle ich mich topfit.“

Erfahrungen mit dem Job einer Leitungsfunktion hat Holger Lehmann schon. Sieben Jahre lang war er Amtswehrführer für die Feuerwehren im Amt Dorf Mecklenburg / Bad Kleinen. „Irgendwann ging dann die Familie vor“, berichtet der Bad Kleiner. Als er 2018 verabschiedet wurde, bekam er das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze – eine der höchsten Auszeichnungen für Feuerwehrleute in der Bundesrepublik.

Nun hat er sich wieder an ein leitendes Amt gewagt. Bei der letzten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Bad Kleinen wurde er in geheimer Wahl mit nur einer Gegenstimme gewählt und löst somit Vorgänger Karl-Heinz Meier ab.

Feuerwehr an der Schule

Holger Lehmanns Wünsche für seine Wehr sind ganz konkret. „Ganz oben steht die Mitgliedergewinnung“, sagt er. Zurzeit verfügt die Wehr über 33 aktive Mitglieder. Die müssen immerhin 30 bis 50 Einsätze im Jahr stemmen. Hinzu kommen die regelmäßigen Termine für die Ausbildung. Lehmann weiß: Wer bei der Feuerwehr mitmacht, muss Zeit mitbringen. „Das ist ein riesiger Zeitfaktor“, sagt er.

2019: 39 Einsätze für die Wehr 59 Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinen insgesamt, davon sind 33 im aktiven Dienst. Die Wehr verfügt über drei Fahrzeuge und ein Boot. In diesem hat sie schon neun Einsätze bestritten, davon zwei schwerere – ein Kellerbrand, bei dem sieben Bewohner aus einem Haus gerettet werden mussten und ein Garagenbrand bei Gallentin. 2019 war die Wehr zu 39 Einsätzen unterwegs, davon zehn Brandeinsätze und 29 technische Hilfeleistungen. 2018 waren es 47 Einsätze insgesamt.

Ein Konzept, bei dem es um Unterricht mit der Feuerwehr in der Ganztagsschule in Bad Kleinen geht, hat die Wehr bereits ausgearbeitet. Jetzt muss noch das Bildungsministerium zustimmen. „Vielleicht können wir im nächsten Jahr schon damit anfangen.“ In der Kita Bad Kleinen läuft bereits seit fünf Jahren ein Projekt, bei dem den Kindern spielerisch die Feuerwehr erklärt werde. Und: Auch den Aufbau einer Kinderfeuerwehr wünscht sich der 42-Jährige.

Anbau am Gebäude?

Zudem ist es ziemlich eng geworden im Gerätehaus der Feuerwehr an der Wismarschen Straße. Drei Fahrzeuge stehen darin – darunter ein Löschfahrzeug mit dem Baujahr 1976, das dringend gegen ein modernes getauscht werden muss. Die Fördermittel dafür gibt es bereits, Probleme machen noch die Ausschreibungen.

Auch ein Boot, das auf Schweriner See und Ostsee eingesetzt werden kann, steht etwas beengt vor den Haken und Fächern mit der Schutzausrüstung der Kameraden. „Wir übernehmen auch viele Aufgaben für die Gemeinde. Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es einen Anbau am Gebäude geben könnte“, sagt Lehmann.

Von Michaela Krohn