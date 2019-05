Gägelow

Jetzt ist auch offiziell: Die Gemeinde Gägelow hat einen neuen Wehrführer – Marcel Arndt. Der 36-Jährige aus Proseken ist bereits seit Ende März im Amt, doch auf der letzten Gemeindevertretersitzung ist er nun auch von Bürgermeister Uwe Wandel (parteilos) offiziell als neuer Mann an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr ernannt worden. Die Gägelower Einsatzabteilung besteht derzeit aus 28 aktiven Frauen und Männern. Außerdem gibt es eine Nachwuchs-Abteilung mit Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren. Die beteiligen sich am 25. Mai am Jugendfeuerwehrtag in Wotenitz. Beim Kinderfest, das am 25. Mai in Proseken stattfindet, macht die Feuerwehr ebenfalls mit und wird dort Technik vorführen – auch um weitere Mitglieder zu gewinnen. Denn die Wehr ist immer auf der Suche nach Verstärkung.

Kerstin Schröder