Neuer Wismar-Kalender finanziert Selbstverteidigungskurs für Mädchen

Wismar

Ingo Pontow bringt kleine Mädchen zum Schreien. Und zwar so energisch und laut wie nur möglich. „Mit Schreien kann man sich wehren“, sagt der Wismarer. Deshalb lässt er sich von vielen Mädchen auch gerne und oft anschreien. „Damit sie lernen, wie sie sich aus bedrohlichen Situationen befreien können“, erklärt er. Der Trainer vom Phönix-Kampfkunst-Verein Wismar unterrichtet Selbstverteidigung und hat einen besonderen Kurs nur für Mädchen – für Zonjas. Die holt er von der Schule ab, um ihnen mit Sport mehr Selbstbewusstsein beizubringen. „Wer selbstbewusst ist, wird seltener angegriffen“, betont Ingo Pontow.

Ein Club in Mecklenburg-Vorpommern

Und mit Selbstbewusstsein kommt man auch besser durchs Leben, ergänzt Heidi Wollensak. Sie ist Präsidentin des Wismarer Zonta-Clubs. Das Netzwerk berufstätiger Frauen gibt es weltweit, in Mecklenburg-Vorpommern nur einmal. Es fördert Mädchen und Frauen, setzt sich für mehr Chancengleichheit ein und verbessert ihre Lebensbedingungen mit Bildungsangeboten. Der Kurs mit Ingo Pontow ist eines der Projekte. Mit ihm lernen Grundschülerinnen mit und ohne Migrationshintergrund, wie sie sich auch gegen größere und stärkere Männer verteidigen können. „Mit Schreien. Viele Täter rechnen nicht damit“, weiß der Trainer. Sie würden mit Opfern rechnen, nicht mit Gegnern.

Kinder lernen andere Kulturen kennen

Während der Trainings lernen die Mädchen auch andere Kulturen kennen, lernen sich gegenseitig zu akzeptieren und freundlich miteinander zu sein. „Damit leistet ‚Zonja‘ auch einen wichtigen Beitrag zur Integrationskultur in Wismar“, betont Heidi Wollensak. Seit 2014 gibt es das Projekt bereits, an dem 20 Mädchen der Rudolf-Tarnow-Schule teilnehmen können. Finanziert wird es ausschließlich von Spenden und jetzt auch mit dem Verkauf eines neuen Wismar-Kalenders.

2019 zeigten die Wismarer Zonja-Mädchen zum 25-jährigen Bestehen des Zonta-Clubs, was sie gelernt haben. Quelle: Nicole Hollatz

Nicole Hollatz, Fotografin und Mitglied im Zonta-Club, zeigt darin ihr „geliebtes Wismar“ in Bildern. Dazu gibt es jeden Monat ein Zitat einer berühmten Frau und viel Platz für Notizen. „Berufstätige Frauen mit Kindern haben viele Termine, die können sie alle dort eintragen“, lacht Heidi Wollensak. Der Kalender ist für Nicole Hollatz eine Herzensangelegenheit und ein Ehrenamtsprojekt. Sie hat für den Kalender ihr großes Archiv durchstöbert. Der Erlös (15 Euro pro Exemplar) geht komplett an das Zonja-Projekt. Training ist einmal in der Woche.

Jedes Jahr beim Poeler Insellauf dabei

Zonja steht auch auf den orangefarbenen T-Shirts der Mädchen und auf dem von Ingo Pontow. Der Name ist eine Kombination von „Zonta“ und „Ronja“, die Räubertochter, einer mutigen und freundlichen Romanheldin der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Wie sie sollen die Wismarer Mädchen werden. Die laufen übrigens auch jedes Jahr beim Poeler Insellauf mit.

Weltweit versuchen die mehr als 30 000 Zonta-Frauen, die Situation von Frauen und Mädchen auf lokaler und internationaler Ebene zu verbessern – durch Bildung, berufliche Perspektiven, ein gewaltfreies, selbstbestimmtes Leben. Der Wismarer Club ist 1993 mit Unterstützung der Lübecker Zontians entstanden. Er setzt sich auch für gleiches Gehalt bei gleicher Arbeit bei Frauen und Männern ein, was es in vielen Branchen noch immer nicht gibt.

Den Kalender „Geliebtes Wismar“ ist in einer Auflage von 200 Stück erschienen. Zu kaufen gibt es ihn in den drei Wismarer Buchhandlungen. „Etliche sind bereits weg, man sollte sich beeilen, wenn man noch einen haben möchte“, sagt Heidi Wollensak.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kerstin Schröder