Neues 5G-Mobilfunknetz in Wismar

Wismar

Der Telekommunikationsanbieter Telefónica/O2 bringt für seinen Kunden nun auch den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nach Wismar. Der Netzbetreiber hat einen Standort in der Sella-Hasse-Straße errichtet. Weitere Standorte sollen im Zuge der laufenden 5G-Ausbauoffensive folgen.

5G sorgt für höhere Downloadgeschwindigkeiten und kürzere Reaktionszeiten bei der mobilen Datennutzung. Gleichzeitig ermöglicht die Technik neue Anwendungsmöglichkeiten: Neben Social Media-Nutzung, Musik- und Videostreaming entfalten besonders datenintensive Anwendungen wie Mobile Gaming oder Virtual/Augmented Reality erst über 5G ihr volles Potenzial. Als Ersatz für einen Festnetzanschluss können Kunden in Homeoffice-Zeiten über 5G selbst große Dateien in Sekundenschnelle herunterladen. Zudem ist 5G die Grundlage für industrielle Netze – unter anderem für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen in der Produktion und Logistik – sowie für künftige Anwendungen wie das autonome Fahren.

Auch LTE-Netz wird weiter ausgebaut

Aktuell versorgt der Netzbetreiber 30 Prozent der deutschen Bevölkerung mit seinem neuen 5G-Netz. Bis Ende 2022 will der Anbieter die Hälfte und bis Ende 2025 die gesamte Bevölkerung mit 5G versorgen. Dafür werden jährlich über eine Milliarde Euro investiert.

Parallel zum 5G-Ausbau treibt O2 auch die Erweiterung seines 4G (LTE)-Netzes weiter voran, da ein Großteil der deutschen Mobilfunkkunden im Alltag weiterhin auf diesen Standard angewiesen ist. Interessierte Neukunden können das neu ausgebaute O2-Mobilfunknetz vor Ort inklusive 5G jetzt für 30 Tage unverbindlich testen. Mit der online erhältlichen Gratis-SIM-Karte entstehen innerhalb Deutschlands fürs Telefonieren ins Festnetz sowie auf Mobilfunknummern keine Kosten. Auch das mobile Surfen ist gratis – und das sogar mit Highspeed-Tempo von bis zu 500 Mbit/s sowie unbegrenztem Datenvolumen. 30 Tage nach Aktivierung der Testkarte läuft der Mobilfunkvertrag automatisch aus. Online gibt es weitere Informationen zur Gratis-SIM-Karte.

Von OZ