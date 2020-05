Neues Buch: Zeitzeugen berichten von der Befreiung und Nachkriegszeit in Wismar

Wismar

Im Wismarer Archiv gibt es eine Sammlung mit Erlebnisberichten aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit. Daraus entstand über den Archivverein 2017 das doppelbändige Buch „ Wismar 1945–1949“ mit den Ereignissen und Zeitzeugenberichten dieser Jahre, beispielsweise auch einer Chronik für Wismar und Umgebung.

Befreiung am 2. Mai 1945

„ Wismar wurde am 2. Mai 1945 von der 6. Luftlande-Division der britischen Armee befreit. Diese bestand aus acht Bataillonen Briten und einem Bataillon Kanadier, die sehr schnell vorrückten und aufgrund ihres hohen Motorisierungsgrades offenbar die Rote Armee im Wettrennen um die Befreiung Wismars knapp schlugen“, schreibt Stadtarchivar Dr. Nils Jörn.

Die Situation war gefährlich – in der Stadt waren britische Soldaten, die deutschen ergaben sich und die Rote Armee lag im Osten vor der Stadt. Nils Jörn: „Dargetzow wurde zum Niemandsland zwischen beiden Alliierten.“ Und Wismar sollte laut Jalta-Abkommen an die Sowjetunion fallen, während die Fakten vor Ort dem widersprachen.

Briten, Kanadier, Russen

Nils Jörn: „Wie sollte man damit umgehen? Darauf hoffen, dass das Abkommen von Jalta geändert und sich der britische Einflussbereich nach Osten verschieben würde? Einfach abziehen und den Russen das Feld überlassen?“ Oder abwarten auf neue Entscheidungen „von oben“?

Man entschied sich, abzuwarten. Apothekerin Eva Framm, Jahrgang 1912, berichtet im Buch über den 2. Mai 1945: „Es war vormittags, ich stand am Fenster in der Apotheke am Markt 29, die ich als Apothekerin leitete, da mein Mann noch im Herbst 44 Soldat geworden war und ab 2. Mai bis 29. Juli 1945 in russischer Gefangenschaft saß.“

Frieden für Frauen und Kinder

Konsul Alfred Häußler bat sie und andere, zum Oberbürgermeister Alfred Pleuger mitzukommen. „Ich selbst bat im Namen aller Frauen und Mütter und Kinder um Frieden und die kampflose Übergabe. Herr Pleuger dankte mir und gab mir seine Hände: „Ich verspreche es Ihnen.“

Etwa zwei Stunden später sah ich ihn mit Offizieren der Besatzung vorm Rathaus vorfahren außen stehend auf dem Trittbrett sich mühsam festhaltend. Wir waren frei: britisch besetzt, von russischen Truppen im Osten umgeben.“

Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter

Dr. Nils Jörn fasst die Zeit zusammen: „ Wismar war in dieser Zeit am ehesten mit einem Ameisenhaufen zu vergleichen, allerdings mit einem, in den jemand einen Stock gesteckt und somit die bisherige Organisation gehörig in Aufruhr gebracht hat.

In der Stadt drängten sich neben den Militäreinheiten der Briten, die die Straßen vorrangig für sich beanspruchten, zahlreiche Flüchtlingstrecks. Andere Wagenzüge und Menschenkolonnen verließen das beengte Wismar wieder. Kriegsgefangene Soldaten der Wehrmacht wurden in langen Kolonnen abtransportiert, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, die durch die Ankunft der Alliierten befreit worden waren, strebten auf eigene Faust aus der Stadt.“

Eine Stadt voller Flüchtlinge

Der Historiker beschreibt die schwere logistische Herausforderung, die Menschen einer Stadt, die aus allen Nähten platzte, zu versorgen. „Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Wismar 29 000 Einwohner, 1946 lebten 38 000 Menschen hier. Ein Viertel der Häuser der Stadt lagen in Trümmern, die Industrie war zu 80 Prozent zerstört.“

Das historische Treffen der Befehlshaber der in Norddeutschland operierenden Alliierten – der Marschälle Montgomery und Rokossowski – am 7. Mai 1945 in Wismar ist minutiös genau aufgezeichnet und in den Archivakten erhalten.

Historisches Treffen in Wismar

Um 11.12 Uhr wurde ein Erinnerungsfoto gemacht, um 11.20 Uhr zog man sich zu einem privaten Gespräch zwischen den Oberbefehlshabern zurück, beim gemeinsamen Mittagessen um 11.50 Uhr rühmten beide Oberbefehlshaber gegenseitig den Mut und die Stärke der eigenen Truppen. Am 8. Mai trat die Kapitulation Deutschlands in Kraft, der Krieg war beendet.

Erst am 1. Juli 1945 um 9.30 Uhr morgens wird Wismar an die Rote Armee übergeben, am 7. Mai 1993 wurden die sowjetischen Truppen in Wismar verabschiedet.

Den Doppelband „ Wismar 1945–49“ gibt es im Wismarer Buchhandel und direkt im Stadtarchiv.

Von Nicole Hollatz