Wismar

Was für ein „festliches Fiasko“! „Am 29. September 1559 feiert der Adlige Daniel von Plessen, Gutsherr in Steinhausen nordöstlich von Wismar, seine standesgemäße Hochzeit. Er heiratet Margarethe von Krosigk“, so steigt Bert Lingnau in die Geschichte des Wismarer Hochzeitsmordes ein. Denn diese Hochzeit vor fast 500 Jahren endet in einer Messerstecherei inklusive Opfer.

Das ist eine von 62 starken, mal blutigen, meist trotz der Umstände amüsanten, aber immer historisch verbürgten Kriminalgeschichten aus seinem Buch „Singende Barsche“. Am 26. April um 19 Uhr wird er sein Buch und ganz viel Lokalgeschichte im Wismarer Archivgarten vorstellen, als Startschuss für die beliebte Veranstaltungsreihe „Geschichte(n) unter der Kastanie“.

Wismarer „Geschichte(n) unter der Kastanie“ Mit der spannenden Lesung von Bert Lingnau startet am 26. April die Veranstaltungsreihe „Geschichte(n) unter der Kastanie“ des Wismarer Archivs und des Archivvereins wieder. An vielen Dienstagen und jeweils um 19 Uhr laden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu Lesungen und Vorträgen ein. Das Programm geht bis in den September, bei Regenwetter wird unter den jeweils geltenden Corona-Bedingungen in den Lesesaal umgezogen. Meist kostet der Eintritt drei Euro, Mitglieder des Archivvereins brauchen keinen Eintritt zahlen. Gleich am 3. Mai geht es weiter mit der Lesung „Mensch bleiben in Krisenzeiten“ in Zusammenarbeit mit den Freunden der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein Abend mit Geschichte und Geschichten über starke Frauen. „Wir orientieren uns an Frauen der Geschichte, die durch ihr Schaffen sicher vielen bekannt sind, deren Persönlichkeit in den Veröffentlichungen aber oftmals zu kurz kommt bzw. hinter ihrem politischen oder philosophischen Vermächtnis zurücktritt. Deshalb lesen wir hauptsächlich aus Briefen bzw. Tagebüchern“, heißt es in der Ankündigung. Die Lesung wird musikalisch durch Gregory Nermirovsky (Pianist) begleitet, der Eintritt ist frei. Am 17. Mai wird Dr. Andreas Röpcke über die Fürstenhochzeit in Wismar sprechen.

Bert Lingnau recherchiert seit über 15 Jahren historische Kriminalfälle aus Mecklenburg-Vorpommern und schreibt sie auf. Erst entstanden kleine Radiostücke für den NDR, später wurden die Geschichten jeden Monat im Kulturkalender des Landes abgedruckt. 2018 erschien sein erstes Buch mit 48 Kriminalfällen: „Rübe ab! Der kriminelle Reiseführer durch Mecklenburg und Vorpommern“. Die „Singenden Barsche“ nun sind die Fortsetzung mit 62 authentischen alten Kriminalfällen aus der Zeit von 1135 bis 1985.

Wismarer Hochzeitsmord

Beim Hochzeitsmord wird Gutsherr Helmuth von Plessen erstochen. Die Hochzeit ist ruiniert, das Gericht gestattete der Opferfamilie sogar, Blutrache zu nehmen. Doch die klagen weiter – sie wollen den Täter verurteilt sehen. „Ich versuche, die Fälle nicht blutrünstig darzustellen“, erzählt der Autor, der seit 2016 Direktor der Landesmedienanstalt MV ist. Es gehe ihm auch um die sozialen und kulturhistorischen Hintergründe.

„Das ist gerade beim Wismarer Hochzeitsmord sehr interessant.“ Damals war es üblich, dem Mordopfer eine Hand abzutrennen als „Beweis“ für den Tod und das Verbrechen. „Die Hand sollte den Täter vor Gericht ziehen.“ Das klappte nicht: „Dafür war der mecklenburgische Messerschwinger, neben seiner Uneinsichtigkeit, wohl auch zu schwer, weil zu wohlgenährt und wohlbeleibt.“ Ob das Verbrechen gesühnt wurde? „Das muss offen bleiben.“

Der Wismarer „Hutfilter“

Der zweite Fall aus der Hansestadt erzählt die Geschichte des Wismarer „Hutfilters“. „Ein altes Wort für Hutmacher“, erklärt der Autor. „Der Handwerker Hinrik Kracht ist so etwas wie der mecklenburgische Hans Kohlhase, den Heinrich von Kleist 1810 in seiner Novelle ‚Michael Kohlhaas‘ verewigt und zur Figur der Weltliteratur macht.“

Der Wismarer „Hutfilter“ zog zwar nicht mordend und brandschatzend durch das Land, war aber ähnlich stur und streitlustig. Der Grund: Sein Geselle aus der Werkstatt in der Krämerstraße wurde gefangen gesetzt. Das Vergehen ist nicht überliefert, der Geselle versöhnt sich wieder, aber sein Meister protestiert, er fühle sich dauerhaft und stark in seiner Ehre verletzt.

Im Streit mit den Herzögen

„Dem Hutmacher geht der Hut hoch, er tobt und wütet und wird schließlich so aufsässig, dass er aus der Stadt gewiesen wird“, beschreibt Bert Lingnau. Der Hutmacher flieht nach Westfalen und klagt von dort aus gegen die Stadt, 1489 soll in Laer nordwestlich von Münster verhandelt werden. Bert Lingnau beschreibt die daraus entstehende Prozessposse so, dass man auch ein paar Jahrhunderte später noch drüber grinsen kann.

Als Höhepunkt erklärt der aufmüpfige Hutmacher, dass er die mecklenburgischen Herzöge nicht als Richter anerkennt! Was für ein Affront zur damaligen Zeit! Die Herzöge zerren ihn zur Verhandlung nach Schwerin, dort leugnet der Hutmacher plötzlich sogar, den Wismarer Stadtrat jemals verklagt zu haben. Wie es ausgeht, verrät der Autor im Buch.

Recherche dank alter Zeitungen

Bert Lingnau recherchierte in den Archiven des Landes zu den historischen Kriminalfällen. „Aber je weiter der Fall zurück liegt, je älter die Akten werden, um so schwieriger ist die Recherche“, beschreibt er. „Die Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts ist anders als unsere heutige“, erzählt er. Dazu die Handschrift und die bunte Mischung aus lateinischen und juristischen Fachbegriffen, die das Lesen eines Textes sehr, sehr schwer machen.

Mit Glück wurden die Fälle schon editiert und veröffentlicht, beispielsweise in Gerichtsfallsammlungen des 19. Jahrhunderts. Neuere Kriminalfälle kann er oft online dank der digitalen Bibliothek Mecklenburg-Vorpommern recherchieren, in der historische Zeitungen ganz bequem per Schlagwortsuche lesbar sind. „Da sind oftmals ausführliche Gerichtsberichte drin.“

Grevesmühlener Verbrechen

So schreibt er über die „Verwickelten Ermittlungen“ 1979 in Grevesmühlen, als die Leiche der 20-jährigen Karin Grabowski im Wald gefunden wird. Die junge Frau wurde vergewaltigt und ermordet. Ins Visier der Ermittlungen rückt Volkspolizei-Obermeister Horst K., ein Inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit.

Bert Lingnau: „Doch der Leiter der MfS-Kreisdienststelle sorgt dafür, dass sein IM- und Jagdfreund nicht weiter belangt wird. Im Januar 1980 enden die Ermittlungen gegen Horst K.“ Dafür wird der ehemalige Freund der Ermordeten, ein Musiker, 350,5 Stunden lang (!!!) verhört und auch körperlich misshandelt. „Dreimal gesteht er den Mord, dreimal widerruft er ihn.“

Dabei hatte er ein Alibi, er hatte einen Auftritt zur fraglichen Zeit. Trotzdem wird er zu 15 Jahren verurteilt, das Urteil nur wenige Monate später aufgehoben, der Musiker wird freigesprochen. „Doch in Grevesmühlen bleibt er geächtet und gemieden, verfällt dem Alkohol.“ Das Verfahren wird 14 Jahre später dank der Stasi-Akten neu aufgerollt – wie es ausgeht, erzählt Bert Lingnau im Buch.

Die Hexe von Bad Doberan

Zurück ins Mittelalter: In Hohenfelde bei Bad Doberan sollte Margarete Genseke mit ihrer „schwarzen Magie“ den Fürsten Albrecht II. mit einem Schadenszauber beseitigen. Auftraggeber waren drei sächsische Mönche! Vorher hatten sie schon versucht, den mecklenburgischen Fürsten zu vergiften. Und alles, weil er gütlich vermitteln wollte bei einem Streit der Geistlichen aus dem Doberaner Kloster mit denen des sächsischen Mutterklosters.

„Obwohl der eigentliche Schadenszauber noch gar nicht stattgefunden hat, wird Margarete Genseke zum Tod verurteilt und am 22. Juli 1336 in der Nähe der Stadt Kröpelin, vermutlich auf dem Galgenberg, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es ist die erste bekannte Hexenverbrennung in Mecklenburg“, schreibt Bert Lingnau. Und die Männer als Anstifter? „Die drei sächsischen Mönche können mit Hilfe des Doberaner Abtes zunächst nach Rostock und dann außer Landes flüchten, sie werden mit Geld, Unterkunft und Pferden unterstützt.“

Der Rostocker Fälscher

Auch für Rostock hat Bert Lingnau einige spannende Kriminalfälle aufgearbeitet. „Im 16. Jahrhundert lebte in Rostock ein Mann, der zu den größten und skrupellosesten Urkundenfälschern seiner Zeit gehörte. Er hieß Wilhelm Ulenoge (Eulenauge) und stammte aus Westfalen. Um das Jahr 1550 war er nach Rostock gekommen und arbeitete hier als Notar.“

Und „zufällig“ fand er manch eine alte Urkunde, die den Reichen der Zeit für einen entsprechenden Obolus helfen konnte: „Münz- und Gerichtsprivilegien, fürstliche Belehnungen, Fischereirechte, Kornerhebungen und Verpfändungen. Hinzu kamen umfangreiche Schenkungen und Verkäufe von Dörfern. Sie hatten allesamt nie stattgefunden.“ Sondern entstanden in der Fälscherwerkstatt. Die Geschichte flog auf und Ulenoge zahlte den höchstmöglichen Preis: Er wurde am 28. März 1572 auf dem Marktplatz in Güstrow enthauptet. „Danach schnitt man ihn in vier Teile und hing diese an den vier Wegscheiden vor der Stadt auf.“ Übrigens: „Heute sind 108 gefälschte Urkunden von Wilhelm Ulenoge bekannt.“

Von Nicole Hollatz