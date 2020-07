Neues Buch über Wismarer Fußballheld, Hansa-Koggen und Dorfschönheiten

Wismar

Ein Buch nicht nur für die Fans des runden Leders: In „ Fußballheimat Mecklenburg-Vorpommern, 100 Orte der Erinnerung“ von Marco Bertram in Zusammenarbeit mit Michael Fritsche geht es um die kleinen und großen Fußballgeschichten des Landes.

Geschichten von den Bolzplätzen zwischen Ludwigslust, Schwerin, Wismar, Rostock, Sassnitz, Stralsund, Greifswald, Anklam, Neubrandenburg und Neustrelitz, zwischen BSG Eierproduktion Rothemühl, dem Sportplatz der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, Afrikas Fußballer des Jahres, Juri Schlünz, Rainer Jarohs, Arthur Bialas, Frank Pagelsdorf, Heiko März und „Paule“ Beinlich.

Wismarer Fußballheld

Großes Augenmerk auf den Seiten zu Wismar liegt auf Joachim Streich, einem „Fußballhelden“ aus Wismar. „Von Wismar aus nach Rostock und Wembley“, ist das spannende Kapitel über den bekannten Fußballer überschrieben. „24. Mai 1975. Letzter Spieltag der DDR-Oberligasaison 1974/75. Hansa Rostock trat bei der ASG Vorwärts Stralsund an und benötigte einen Sieg, um den Klassenerhalt zu schaffen“, beginnen die beiden Autoren das Kapitel, das Hansaherzen aus heutiger Sicht höherschlagen lässt.

Weiter im Buch: „In jener Partie verschoss Joachim Streich – es war sein letztes Spiel im Hansa-Trikot – einen Elfmeter. Rostock kam über das 1:1 nicht hinaus und musste den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.“ Damals wurde viel spekuliert. War der Wechsel Streichs zum 1. FC Magdeburg schuld am verschossenen Elfmeter und dem Abstieg von Hansa Rostock?

Spannende Fußballgeschichte

Spannende Fußballgeschichte und eine höchst interessante Persönlichkeit. Streich wurde 1951 in Wismar geboren, spielte schon als Knirps bei der BSG Aufbau Wismar, die ab Februar 1961 TSG Wismar hieß, Fußball. Er wechselte zum F.C. Hansa Rostock, lebte im Rostocker Wohnheim und ließ sich zum Schaltanlagenmonteur ausbilden. Aus dem Buch: „Sein erster Einsatz in der DDR-Oberliga war am 23. August 1969 beim Auswärtsspiel gegen SG Dynamo Dresden.“

Über die Autoren Marco Bertram ist Fotojournalist, Autor, Globetrotter und Redakteur. Ein Schwerpunkt seiner Berichterstattung ist das Fußballgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern. Auch das Fußballbuch „Zwischen den Welten“ stammt aus seiner Feder. Am Buch tatkräftig per Text und Bild mitgewirkt hat Michael Fritsche, vielen bekannt vom einstigen Fanzine „Der Grenzgänger“. Das Buch mit 216 Seiten und mehr als 100 Farbfotos ist im Arete Verlag aus Hildesheim erschienen (ISBN 978-3-96423-025-6), der Verlag hat einige Fußballbücher im Programm. Beispielsweise Fußballheimat Brandenburg, Pfalz, Niedersachen & Bremen, Württemberg, München und Südbayern.

Die zusammengetragenen Zahlen der Buchautoren lassen staunen: acht Treffer in der ersten Spielzeit, 163 Spiele mit 68 Toren für Hansa Rostock, 102 Partien mit der DDR-Nationalmannschaft zwischen 1969 und 1984. „Beim legendären 1:0-Sieg über die Bundesrepublik Deutschland bei der WM 1974 war Streich aus taktischen Gründen nicht mit auf dem Rasen. Allerdings holte er zwei Jahre zuvor mit der DDR-Mannschaft die Bronzemedaille des olympischen Fußballturniers 1972.“

Rekordhalter aus Wismar

Das Buch verschweigt die durch die Geschichte nicht mehr knackbaren Rekorde des Mannes: mit 98 anerkannten Spielen ist er der Rekord-Nationalspieler der DDR, mit 53 Toren der Rekord-Torschütze der DDR-Nationalmannschaft, mit unglaublichen 229 Toren der Rekord-Torschütze der DDR-Oberliga und schoss dazu am 9. Juni 1979 die meisten Tore in einem DDR-Oberliga-Spiel, sechs Tore (von 10!) für Magdeburg gegen BSG Chemie Böhlen.

Vereine und Sportplätze

Die beiden großen Wismarer Fußballplätze und die dazugehörigen Vereine werden kurz im Buch vorgestellt. Wie der SG Dynamo Wismar zum Polizeisportverein (PSV) wird und wie aus dem FC Elite Wismar der heutige Anker-Verein wird, beschreiben die Autoren.

Die Fotos vom Kurt-Bürger-Stadion im Buch sind schonungslos ehrlich, ohne Bänke und mit Gras im Zuschauerraum erinnert die Perspektive an Grabsteine. Genauso ehrlich die Zahlen zu den Zuschauern, beispielsweise vom ersten Landesliga-Duell PSV Wismar gegen TSG Gadebusch mit nur 67 Zuschauern.

Auf zu Fußballausflügen in die Provinz

Marco Bertram im Vorwort: „Für mich ist Fußball vor allem auf dem Platz. Der F.C. Hansa Rostock sollte als Flaggschiff der Region selbstverständlich einen angemessenen Platz in diesem Buch bekommen, doch wollte ich auch möglichst viele nicht so bekannte Vereine unterbringen. Leider mussten aus Platzgründen etliche Kandidaten von der Liste gestrichen werden. Nichtsdestotrotz ist hoffentlich ein lesenswertes Buch entstanden, das Lust macht auf Fußballausflüge in die Provinz. Und genau das ist unser Anliegen.“

Von Nicole Hollatz