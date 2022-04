Neues Eppendorf-Werk in Wismar: Das sind die Pläne des Geschäftsführers 

Wismar

Die Firma Eppendorf kommt nach Wismar. Im Stadtteil Dammhusen übernimmt sie die Produktionsstätte der MV Werften Fertigmodule GmbH, um Laborverbrauchsmaterialien herzustellen. Über den Kaufpreis haben der Insolvenzverwalter Christoph Morgen und der neue Eigentümer Stillschweigen vereinbart. 20 Millionen Euro sollen investiert werden.

Geschäftsführer des Werkes ist Thomas Reimann, der bereits ein Eppendorf-Werk in Oldenburg in Holstein führt: die Eppendorf Polymere GmbH. Nun bekommt er einen zweiten Betrieb dazu. Das Gelände in Wismar umfasst mehr als 20 000 Quadratmeter Nutzfläche mit Produktions- und Lagerflächen sowie Büro- und Nebengebäude. Der Produktionsstart ist zwischen Spätherbst und Jahresende geplant.

Voraussetzungen sind ideal

Wie Thomas Reimann berichtet, sind die Voraussetzungen für den Aufbau einer Produktionsstätte ideal. Die Halle habe eine Grundkonstruktion, die der in Oldenburg ähnelt. Sie müsse nicht instand gesetzt, aber umgebaut werden für eine Reinraumproduktion, das heißt dort darf kein Staub hinein. Dafür werde quasi eine Halle in der Halle errichtet. Außerdem müsse viel investiert werden in Klimatechnik und Kälteerzeugung. Hergestellt werden künftig kleine Kunststoffteile – einige Milliarden Stück im Jahr. Sie werden in Laboren benutzt, um Flüssigkeiten umzusetzen oder aufzubewahren. Das sind zum Beispiel Pipettenspitzen und Reaktionsgefäße. Die werden weltweit ausgeliefert.

Obwohl es bis zur Fertigungsstart noch einige Monate dauert, soll die Personalsuche zügig losgehen. „Wir müssen Bewerbungsgespräche führen und die Interessenten müssen uns auch gut finden“, so Thomas Reimann. Die Ausbildung erfolge im Werk in Oldenburg.

Um die neue Produktion anzuschieben, will der Geschäftsführer zunächst Dreiviertel seiner Arbeitszeit in Wismar verbringen, den Rest in Oldenburg. „Wenn später alles reibungslos läuft, haben wir zwei große Werke in Norddeutschland“, so Reimann. Dann werde er zur Hälfte in Wismar und die andere Hälfte in Oldenburg sein. Wismar habe er schon vorher gekannt, ihm gefalle die Stadt sehr gut, vor allem die „wunderschöne Backsteingotik“.

Von Kerstin Schröder