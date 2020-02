Neues Schiff: „La-Paloma“ überwintert im Wismarer Hafen

Wismar

Der Wismarer Hafen hat einen neuen Gast – „La-Paloma“. Der Zweimast-Gaffelschoner überwintert in der Hansestadt. „Wir bleiben bis April oder Mai – je nachdem, wie das Wetter wird“, sagt Skipper Piet, der zusammen mit seiner Frau unterwegs ist. Seit sechs Jahren gehört ihnen das Holzschiff, das in den kommenden Monaten bestimmt viele Blicke von Spaziergängern auf sich ziehen wird. Denn so viele „neue“ Schiffe sind im Alten Hafen nicht zu sehen.

Die „La-Paloma“ ist im Jahr 1986 gebaut worden. „Der Rumpf besteht aus Kambala-Eiche, das Deck aus Teak-Holz und die Aufbauten sind Mahagoni“, berichtet der Skipper. Er setzt von Frühling bis Herbst die Segel der „La-Paloma“ auf der Nord- und Ostsee. Im Winter macht er in verschiedenen Häfen fest – diesmal in Wismar – in der Nähe des Wassertors.

Von Kerstin Schröder