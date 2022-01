Wismar

In Wismar gibt es jetzt Null-Euro-Scheine, allerdings nicht umsonst. Einer kostet zwei Euro. Doch er könnte später vielleicht viel mehr wert sein. Denn der Schein ist ein Souvenir 20-jährigen Welterbe-Jubiläum der Wismarer Altstadt und limitiert. Die Herstellung erfolgt mit einigen für Banknoten typischen Sicherheitsmerkmalen (Wasserzeichen, Hologramm, Kupferfaden). Zu sehen ist das Motiv der Wasserkunst.

Innerhalb von wenigen Jahren hat sich der Null-Euro-Schein in mehr als 1000 europäischen Reisezielen zum beliebtem Souvenir und Sammelobjekt entwickelt. So gehören Londons Stadtsilhouette, das Kolosseum in Rom, die Sagrada Familia in Barcelona, aber auch das Schweriner Schloss, die Insel Rügen und das 800 Jahre-Stadtjubiläum von Rostock zu den vielen Motiven. Einkaufen kann man damit nicht, der Schein ist kein offizielles Zahlungsmittel.

Der Null-Euro-Schein ist in der Tourist-Information Wismar erhältlich – täglich von 10 bis 16 Uhr. Er kann auch von außerhalb bestellt werden: telefonisch unter 03841/19433, per Mail unter touristinfo@wismar.de oder über den Online-Shop https://touristinfo-wismar.mv-handelt.de. Für den Versand fallen Kosten in Höhe von 85 Cent an.

