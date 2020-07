Neues Souvenir aus Wismar: Koggenuhr ist ein Verkaufsschlager

Wismar

Sekt, Pralinen, Biergläser, T-Shirts – Souvenirs von Wismar gibt es einige. Seit dem vergangenen Jahr gibt es etwas Neues: eine Wanduhr aus Eichenholz. Die zeigt nicht nur die Zeit an, sondern auch die Poeler Kogge. Der Nachbau eines mittelalterlichen Schiffes ist ein Besuchermagnet im Alten Hafen und kann nun auch mit nach Hause genommen werden. Möglich macht das die Goertz Möbelmanufaktur GmbH, sesshaft im Schiffbauerdamm – ganz in der Nähe des Liegeplatzes der Kogge.

Die Mitarbeiter um Chef Torsten Goertz entwerfen und bauen Möbel sowie viele Accessoires für das Ladengeschäft. Schon seit Jahren im Sortiment sind Wanduhren aus Eichenholz. Im Jahr 2019, als das Team der Möbelmanufaktur mit der Einrichtung des neuen Maritimen Traditionszentrums im Baumhaus betraut war, ist ihm die Idee gekommen, der Kogge eine eigene Wanduhr zu widmen.

Anzeige

Als Geschenk gedacht gewesen

Zunächst ist die nur als Geschenk gedacht gewesen für die Mitglieder des Fördervereins, die das Schiff erhalten. Da aber die Nachfrage sehr groß war, werden nun regelmäßig die Uhren mit der Kogge in der Tischlerei produziert. Und davon profitiert auch wieder der Förderverein: Mit jedem Verkauf einer Koggenuhr, sei es im Ladengeschäft oder im Onlineshop, spendet die Möbelmanufaktur dem Verein 5 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Im vergangenen Jahr sind so 300 Euro für den Verein zusammengekommen, die Torsten Goertz jetzt an Gerd Lemke übergeben hat. „Wir freuen uns sehr, denn jede Spende, egal wie klein oder groß sie ist, können wir als Verein für unsere Kogge sehr gut gebrauchen“, sagt Gerd Lemke, der seit 2019 als Büroleiter im Verein tätig ist.

Treffen im Traditionszentrum

Für die Übergabe haben sich die Männer im Maritimen Traditionszentrum getroffen, das einen ganz besonderen Standort hat: im Baumhaus direkt am Alten Hafen. Seit April vergangenen Jahres ist es für Besucher geöffnet, die dort einen Einblick in Wismars Geschichte zur Hansezeit bekommen.

Eine Dauerausstellung informiert anschaulich über den Bau der Poeler Kogge „ Wissemara“, die Restaurierung des Lotsenschoners „Atalanta“, des Fischkutters „Marlen“ und den Schiffbau auf der Wismarer Werft von 1946 bis in die Gegenwart. Es gibt auch einen Ausblick in die Zukunft. Eindrucksvolle Ausstellungsstücke zeigen die Liebe zu den Traditionsschiffen und den Wismarer Schiffbau. Auch Originalteile des 1997 vor der Insel Poel gefundenen Schiffswracks, das einst der Anstoß und die Vorlage für den Nachbau der Poeler Kogge war, sind hier zu besichtigen.

Kogge bekommt neuen Mast

Die Kogge ist zum Zeitpunkt der Spendenübergabe mit Gästen auf See unterwegs gewesen. Noch in diesem Jahr wird sie mit einem neuen Mast ausgestattet. Dieser wird, wie schon der jetzige Mast, aus einer Douglasie aus Rehhagen im Südharz entstehen. Die Douglasie wurde von den Niedersächsischen Landesforsten gespendet und befindet sich derzeit im Meisterbetrieb Poeler Bootsbau GmbH in Kirchdorf, wo sie schlank gemacht wird zu einem Mast. Den Schwerlasttransport nach Poel hat die Firma Ilim Timber aus Wismar für den Verein übernommen.

Voraussichtlich Ende Oktober wird im Wismarer Hafen der neue Mast montiert und das dann, so hofft der Verein, wieder ganz normal im Zuge eines schönen Festes.

Das Maritime Traditionsmuseum ist Montag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Anmeldungen für eine Ausfahrt mit der „ Wissemara“ sind möglich auf der Internetseite www.poeler-kogge.de. Die Koggenuhr ist zu finden unter www.moebelgoertz.de.

Von Kerstin Schröder