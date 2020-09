Wismar

„Ach, wie niedlich ...“, den Satz hören Petra und Patrick Folkersma regelmäßig in ihrem Laden. Gleich gefolgt von der Frage, was es mit dem „Wismarer Glücksschwein“ auf sich hat.

Die Menschen reagieren positiv auf die vier Bronzeschweine. „Sie machen Selfies und Gruppenfotos, und das immer mit lachenden Gesichtern und viel Spaß. Von den Wismarern hörten wir dann, dass das Streicheln Glück bringen soll“, erzählt Patrick Folkersma. Vorausgesetzt, man krault sie am Bauch – natürlich alle vier!

Glück zum Mitnehmen ...

Er schmunzelt: „Bei uns gibt es das Glück zum Mitnehmen!“ Patrick Folkersma hat aus den Bronzeschweinen ein ganz eigenes „Wismarer Glücksschwein“ gestaltet – mit klaren, einfachen Linien im skandinavischen Stil.

„Ich arbeite gerne mit Ton“, erklärt er den Entwicklungsprozess bis hin zur angenehm vereinfachten, modernen Form des Glücksschweins. Es hat gedauert bis zum fertigen Wismarer Glücksschwein. Die kleinen Figuren aus Metall liegen gut in der Hand – Handschmeichler für das Glück für zu Hause, nach dem Wismar-Urlaub.

... nicht nur für Touristen

„Aber genauso kaufen Wismarer das Glücksschwein“, erzählt Patrick Folkersma, „zum Verschenken oder für das eigene Glück“. Petra und Patrick Folkersma ziehen das Glücksschwein-Konzept mit viel Herzblut und manch einem Augenzwinkern durch den ganzen Laden. Dort liegt Stroh auf dem Fußboden und in den Regalen.

„Für die artgerechte Haltung“, lässt Patrick Folkersma seine Kunden lachen. Die über den Onlineshop (www.wismarer-gluecksschwein.de) verschickten Glücksbringer kommen genauso liebevoll in Stroh verpackt beim glücklichen Besteller an. Selbst das leuchtende „Schweinchenrosa“ passt in den stilvoll und schlicht gehaltenen Laden.

Zur Galerie Das „Wismarer Glücksschwein“ füllt an der Wismarer Schweinsbrücke einen ganzen Laden mit Glück. Und gibt das an die Kunden weiter. Geöffnet hat der Laden jeweils mittwochs bis samstags.

Postkarten zum Schmunzeln

Petra und Patrick Folkersma haben aus der Glücksschweinfigur eine ganze Serie entwickelt. Die Figuren stehen glänzend in Gold, Silber und Kupfer oder matt in Bronze, Silber und Kupfer antik im Regal. Oder ganz frech rot-weiß gestreift in den Wismarer Farben!

Dazu haben sie Magnete, Schlüsselanhänger, Textilien und mehr mit dem Glücksschweinsymbol entworfen. Die Postkartenserie sorgt immer wieder für glücklich lächelnde Kunden. Da trägt das Glücksschwein mal Eckzähne und Umhang als Wismarer Nosferatu oder ist als „Sonnenschwein“ leuchtend gelb.

Spiel mit der Sprache

Der „Weltkultureber“ steht vor der Wasserkunst und spielt wunderbar mit der Sprache. Dr. Petra Folkersma arbeitet in ihrem Unternehmen „Schreibweise“ als Lektorin, Texterin und „Ghostwriterin“. Entsprechend treffsicher die Kartentexte!

In der „Schwoko Schwismar“ trägt das Glücksschwein eine Polizeimütze. Und das „Meer Schwein“? Träumt von den Wellen! „Im Winter haben wir 130 verschiedene Postkartenmotive entwickelt“, macht Patrick Folksmar neugierig. So kommen immer neue Postkarten in den Laden. Und logisch, das Wismarer Glücksschwein spricht schwedisch, französisch und sogar japanisch!

Konzept funktioniert

Das ungewöhnliche Ladenkonzept – es gibt dort wirklich „nur“ die Wismarer Glücksschweine –funktioniert. „Die gehen weg wie warme Sau-Semmeln“, dankt Patrick Folkersma. Das Schild „ Schwerin hat Schloss. Wismar hat Schwein“ lockt die Spaziergänger von der Schweinsbrücke ins Lädchen.

„Wir haben schon Glücksschweinherden in Stuttgart, Köln, Berlin, Düsseldorf, Leipzig, Bremen ...“, zählt Patrick Folkersma auf. „Es entwickelt sich. Wir hoffen, dass wir in fünf Jahren soweit sind, dass wir sagen können, das ist ein neues Wahrzeichen für Wismar“, so Patrick Folkersma. Eine Handvoll Glück aus Wismar zum Mitnehmen und Wiederkommen.

Zweites Standbein

Für Petra und Patrick Folkersma ist das Wismarer Glücksschwein mit dem Laden ein zweites wirtschaftliches Standbein. Sie schreibt hauptberuflich als „Ghostwriterin“ Bücher, er arbeitet in der Kampfmittelräumung.

Das Eckgeschäft an der Schweinsbrücke und gegenüber von St. Nikolai und dem Schabbell hat jeweils mittwochs bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Wie die Schweinsbrücke zu ihrem Namen kam Die Bronzeschweinchen auf der Schweinsbrücke sind stellenweise ganz blank poliert von den vielen glücksuchenden Touristen. Der Name der Brücke geht zurück aufs Mittelalter. Damals haben die Wismarer über die Brücke ihre Schweine auf die Felder vor das Poeler Tor getrieben. Seit 1400 ist die Brücke unter dem Namen „boven der zwinebruggen“ aktenkundig, daraus wurde dann die „Swienbrügge“. Die vier Bronzeschweinchen sind vergleichsweise jung. Der Künstler Christian Wetzel schuf die verschiedenen Figuren bereits 1989, allerdings kamen sie erst 1996 auf die dann sanierte Brücke. Eine „Swynebruge“, aber nicht als Straßenname, findet sich auch in Greifswald.

Von Nicole Hollatz