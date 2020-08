Wismar

„Ich spiele am liebsten Polizist“, sagt Jakob (5). Mit seinen Freunden Justus und Louis geht er auf Verbrecherjagd und zwischendurch auch immer wieder auf den Spielplatz. Der gehört zu einer historischen Stadtvilla, die sich in der südlichen Altstadt von Wismar befindet. Es ist Jakobs Kita und trägt den passenden Namen „Die Kinder Villa“. Die hat jetzt ein neues großes Spielgerät auf dem Hof – mit Rutsche, Kletterturm und Schaukel.

Sohn lernt Erzieher

„Als ich das erste Mal runtergerutscht bin – das war cool“, erzählt Louis und saust noch einmal die rote Bahn hinunter. Das neue Spielgerät sei toll. Louis und Justus folgen ihm. Die Jungs sind begeistert. Das freut Anke Kniephoff. Die Kita-Leiterin hat das Haus 2006 übernommen. Damals ist ihr Sohn Jan Philipp eingeschult worden. Mittlerweile ist er 21 Jahre alt und macht in der Kinder Villa eine Ausbildung zum Erzieher.

„Er ist im dritten Lehrjahr“, erzählt seine Mutter stolz. Der junge Wismarer sei mit der Kita groß geworden, auf vielen Festen und Veranstaltungen dabei gewesen. Außerdem hat er miterlebt, wie seine Eltern ihren Traum vom eigenen Kindergarten verwirklicht haben. Anke Kniephoffs Mann ist Geschäftsführer und „Handwerker“, lacht er mit Blick auf das neue Spielgerät. Das hat er zusammen mit seinem Sohn aufgebaut. 16 Stunden haben sie dafür gebraucht. Geholfen hat ihnen dabei Radiomoderator Stefan Kuna. In den vergangenen Wochen hat er vielerorts angepackt, um Werbung für seine Morgenshow zu machen.

Großes Glück gehabt

„Er war eine große Hilfe“, betont Frank Schütt. Auch finanziell hat der Kita bei dem Projekt jemand unter die Arme gegriffen: die Volks- und Raiffeisenbanken. Sie sorgen seit Jahren für mehr Sicherheit auf den Spielplätzen – mit Finanzspritzen, damit Anlagen erneuert werden können. Das Geld ist begehrt: 43 Bewerbungen sind in der Region eingegangen, zehn Spielplätze ausgewählt worden. Für Anke Kniephoff bedeutet das: 1500 Euro. „Ich kann mein Glück immer noch nicht fassen“, sagt sie. Der Vater eines ihrer Kita-Kinder hätte sie auf die Aktion aufmerksam gemacht. „Und es hat gleich geklappt“, freut sie sich.

Das pädagogische Konzept ihrer Kita beruht auf den Grundlagen der Lehre von Sebastian Kneipp. Der bayerische Priester und Hydrotherapeut ist als junger Mann an Tuberkulose erkrankt und hat eine eigene Gesundheitstherapie – basierend auf der Heilkraft des Wassers – entwickelt, die heutzutage als Kneipp-Medizin bekannt ist.

Essen ohne Zucker

Das darauf aufbauende Kita-Konzept setzt auf die Nähe zur Natur und Umwelt. „Ziel ist es, dass Kinder bereits im frühen Alter eine gesunde und natürliche Lebensweise entwickeln“, erklärt Anke Kniephoff. Dazu gehören Wasseranwendungen und Essen ohne Zucker. „Natürlich haben wir auch einen süßen Tag in der Woche – an dem machen wir unseren Kuchen selber“, erzählt die Kita-Chefin. In einem Beet werden außerdem Kräuter angepflanzt, die zum Beispiel für Tees genutzt werden. „Außerdem machen wir viel Sport und sind bei jedem Wetter draußen“, ergänzt sie.

Demnächst werden Äpfel gesammelt – ein großer Baum befindet sich gleich neben dem Spielplatz. Kletterturm, Rutsche und Schaukel geben die Kinder nicht mehr her. Und „Danke“ sagen sie dafür auch. Das Wort und ihre Handabdrücke haben sie auf einem großen Plakat für Kerstin Marten verewigt. Die Wismarer Regionalleiterin der VR-Banken hat das Geld für die Geräte vorbeigebracht und dafür auch ein Lied gesungen bekommen: „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss nur in die Kindervilla gehen.“

Noch einige Plätze frei

Die betreut zurzeit 42 Kinder in zwei Kita-Gruppen. Sechs Mädchen und Jungen sind in der Krippe. „Wir sind eine Mini-Einrichtung“, sagt Anke Kniephoff. Viel Geld wie bei großen Trägern habe sie nicht. Aber das Team sei großartig. Mit vier Kolleginnen und ihrem Sohn kümmert sie sich in der Villa um Knirpse aus Wismar und der Umgebung. Das Haus ist schon zu DDR-Zeiten eine Krippe gewesen – bis 1992, erzählt die Kita-Leiterin. Später hat ein Anwaltsbüro die Räume bezogen und 2006 die Kniephoffs mit ihrer Kita. Sie haben ihre Traumjobs gefunden und freuen sich immer zu sehen, was aus den Kindern wird.

Wer sein Kind in der Villa am Dahlberg 9 betreuen lassen möchte, kann sich gerne melden. Es sind noch einige Kita-Plätze frei (Telefon 03841 / 47 13 602 oder 0176 / 470 410 98).

Von Kerstin Schröder