Neues Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium: Das sind die besten Entwürfe

Wismar

Die Schüler am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) brauchen dringend mehr Platz. Künftig sollen sie rund 3600 Quadratmeter und neue Lernkonzepte nutzen können. In einem Planungswettbewerb haben Architekturbüros deutschlandweit nach der bestmöglichen Lösung gesucht, wie das Gymnasium in seinem denkmalgeschützten Gebäude saniert und mithilfe eines Anbaus erweitert werden kann.

Dafür will der Landkreis als Schulträger ein etwa 3000 Quadratmeter großes angrenzendes Grundstück kaufen. Er hat 16 Millionen Euro für Sanierung und Erweiterung eingeplant.

Hamburger Architekten überzeugten die Jury am besten

Die drei besten von insgesamt 15 Planungsentwürfen sind derzeit im Dachgeschoss der Stadtbibliothek im Zeughaus ausgestellt. Die Ideen der Hamburger Architekten Tolga Bulutcu und Daniel Kinz vom Büro Gössler, Kinz, Kerber, Schippmann sagten der Jury am meisten zu. Sie konzipierten einen Neubau aus Holz, Beton und Stahlblech als weiße äußerste Schicht sowie mit großzügigen Fensterflächen. Mit seiner besonderen Gestalt und seiner besonderen Dachform ist das Gebäude deutlich als Erweiterung und neue Qualität des Schulensembles erkennbar.

Bildergalerie von den drei besten Entwürfen für das Wismarer Gymnasium

Zur Galerie Die drei besten Architektenentwürfe für den GHG-Erweiterungsbau

Im südlichen Schulhofbereich soll ein Vorplatz mit Fahrradstellplätzen und Aufenthaltsgelegenheiten entstehen, von dem aus die Gymnasiasten den seitlichen Eingang des Altbaus, aber vor allem den Eingang des Neubaus erreichen. „Über diesen neuen Eingang gelangen sie barrierefrei in alle Geschosse von Altbau und Neubau“, informieren die beiden Architekten.

Im Sieger-Entwurf ist Mehrzweckraum Herzstück des GHG

Im Neubau sind Klassen- und Fachräume nach Norden und Süden und die besonderen Räume, wie Mehrzweckraum, Bibliothek und Beratungsraum, nach Westen und damit auf die Wallgärten ausgerichtet. In den beiden Obergeschossen ist jeweils eine Einheit aus Unterrichtsräumen und dazugehörigen Vorplätzen vorgesehen. „Diese sind wie ein Wohnzimmer entworfen und dienen der Einzelarbeit, als Treffpunkt und als flexibel nutzbarer Bereich für Präsentationen und Teamaufgaben“, schildern die Architekten.

Blick ins Innere des Neubaus des Sieger-Entwurfs. Quelle: Visualisierung: Gössler Kinz Kerber Schippmann Architekten

Für den Kunstunterricht haben sie einen Atelierbereich entworfen, der Dachform folgende Arbeitsräume im obersten Geschoss und eine Galerie für kleine Ausstellungen. Auch hier kann gearbeitet werden.

Der Mehrzweckraum auf der Schulhofebene wird zum Herzen des GHG. Mit Bezug zu den Freiräumen und zum Schulhof kann er zentraler Treffpunkt, Mensa und Veranstaltungsort sein. Eine mobile Bühne sorgt für vielfältige Präsentations- und Auftrittsmöglichkeiten. Die angeschlossenen Musikräume können im Zusammenhang genutzt werden, sind aber auch vom Schulhof direkt zu erreichen. Der neue Schulclub liegt nicht mehr versteckt im Untergeschoss, sondern prominent am neuen Haupteingang. So wird er zum attraktiven Anlaufpunkt und macht der Stadt und dem Quartier ein Angebot für externe Nutzungen.

Zweitplatzierter Entwurf: U-förmiges Gebäudeensemble

Bei dem zweitplatzierten Entwurf der Bewerbergemeinschaft JBSK aus Dresden wird der Altbau über einen L-förmigen, dreigeschossigen Erweiterungsneubau zu einem U-förmigen Gebäudeensemble ergänzt. Der Neubau ist ein Massivbau mit Decken und Wänden aus Stahlbeton. Für die Fassade wählen die Architekten rötliche Vormauerziegel wie bei der benachbarten Sporthalle und schaffen somit ein Ensemble. Der Erweiterungsbau ist aus der Altbauflucht im Süden verschoben. Hier befindet sich von der Dahlmannstraße gut sichtbar der neue, barrierefreie Haupteingang ins überdachte und verglaste Foyer. Auf dem Vorplatz stehen Fahrradstellplätze zur Verfügung.

Der zweitplatzierte Entwurf: Durch das Verschieben des Neubaus aus der Altbauflucht im Süden ist der neue Haupteingang von der Dahlmannstraße aus gut sichtbar. Quelle: Visualisierung: Bewerbergemeinschaft JBSK

Vom großzügigen Foyer gelangen die Schüler mit einem Aufzug weitgehend barrierefrei in alle Geschosse. Der Aufzug ist als einziger Eingriff ins denkmalgeschützte Gebäude eingebaut.

Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus schließen sich an das Foyer mit Garderoben der Mehrzweckraum und die Bibliothek an. Der Mehrzweckraum kann vormittags zum Lernen, mittags für die Schulspeisung und am Nachmittag für Besprechungen genutzt werden. Beidseitig bodentiefe Verglasungen ermöglichen den Blick zum Pausenhof wie auch zum begrünten Bereich des Schulhofes. Für Veranstaltungen am Abend oder am Wochenende kann eine Reihenbestuhlung vorgesehen werden.

OZ-Umfrage: Welcher Entwurf für das Wismarer Gymnasium gefällt Ihnen am besten?

Die Fachräume für Kunst und Musik befinden sich im ersten Obergeschoss des Neubaus, im zweiten haben die Architekten weitere Klassenräume sowie Lehrerzimmer und die Verwaltung vorgesehen. Zudem sollen hier weitere Spinde aufgestellt werden.

Im Altbau werden die vorhandenen Klassenräume weiterhin als solche genutzt und durch untergeordnete Räume ergänzt.

Drittplatzierter Entwurf: gläserne Verbinder zwischen Alt und Neu

Das Dresdner Atelier Schmelzer.Weber als drittplatziertes hat den L-förmigen Baukörper des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums durch einen neu konzipierten L-förmigen Erweiterungsbau ergänzt. Der Neubau mit Backsteinfassade trägt eine modern interpretierte Handschrift des Altbaus sowohl in der Form als auch im Material und in der Fassadengliederung.

Der drittplatzierte Architektenentwurf sieht einen L-förmigen Erweiterungsbau mit Backsteinfassade ans GHG vor - getrennt durch einen gläsernen Verbinder. Quelle: Visualisierung: Atelier . Schmelzer . Weber

Zwei gläserne Verbindungsbauten trennen die beiden L-förmigen Baukörper voneinander und lassen Alt und Neu deutlich erkennen. Die historischen Fassaden an den Übergangsbereichen bleiben im Innenraum der Verbinder sichtbar.

Ein neuer Eingang im Erweiterungsbau leitet Schüler und Lehrer in die zentrale Schulhalle, den inneren Pausenhof sowie über den Mehrzweckraum zu den angrenzenden Pausenflächen im Süden. Die geschossübergreifende Halle bildet das zentrale Herzstück des Gymnasiums über alle Ebenen. Das Erdgeschoss haben die Architekten als offene Lernlandschaft mit Mehrzweckraum, Bibliothek und Garderoben sowie mobilen Sitzmöbeln konzipiert. Bei Bedarf können mit flexiblen Trennwänden separate Bereiche für den Mehrzweck- und den Lehrerbesprechungsraum abgegrenzt werden. Eine Zwischenebene bietet Platz für ruhige Lernnischen, eine Empore im Multifunktionsraum sowie eine Leseebene in der Bibliothek.

Ringförmige Erschließung im Inneren beider Gebäude

„Die verschränkte L-förmige Setzung der beiden Baukörper erlaubt eine ringförmige Erschließung im Inneren und stärkt funktional das Gesamtensemble“, so die Architekten. Vom Foyer im Erweiterungsbau gelangt man über eine Treppe beziehungsweise einen Aufzug auf das Erdgeschossniveau des Altbaus, wodurch dieser barrierefrei erschlossen wird.

Modelle in der Stadtbibliothek Wismar ausgestellt Die drei Sieger-Entwürfe der Architekturbüros inklusive Modellen sind derzeit im Dachgeschoss der Stadtbibliothek Wismar ausgestellt und beschrieben. Interessierte können sie am Donnerstag und am Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr anschauen. Mit den drei Erstplatzierten will der Landkreis als Bauherr weiter verhandeln, um einen endgültigen Entwurf dem Kreistag vorlegen zu können. Ob der Wettbewerbsgewinner auch dafür den Zuschlag erhält, wird sich zeigen. Die OZ möchte gerne wissen: Welcher Entwurf gefällt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, am besten? Schreiben Sie uns per Mail an wismar@ostsee-zeitung.de oder stimmen Sie online ab.

In den Obergeschossen werden die Unterrichtsräume ringförmig um den inneren Pausenhof organisiert. Alle Bereiche werden ebenerdig, barrierefrei miteinander verbunden. „Verschiedene Lernecken, aufgeweitete Flurzonen und eine begehbare Dachterrasse bilden ein Maximum an Arbeits-, Lern- und Kommunikationsvielfalt“, schildern die Planer.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Haike Werfel