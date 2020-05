Neues Wohngebiet entsteht in Wismar

Wismar

Ein neues Zuhause werden Familien in den nächsten Monaten und Jahren zwischen Poeler Straße und der Osttangente finden. Am Schwanzenbusch entsteht ein Wohngebiet für Einfamilien- und Doppelhäuser, außerdem werden Stadtvillen für mehrere Familien gebaut.

„Ich denke, das ist eine vernünftige und gute Ergänzung der vorhandenen Wohnbebauung“, so Martin Hufmann. Sein Wismarer Büro hat die Planung in Abstimmung mit den Eigentümern der Flächen und der Hansestadt entwickelt.

Bis zu 135 Wohneinheiten

Das neue Wohngebiet umfasst 56 Grundstücke, davon 35 im ersten und 21 weitere im zweiten Bauabschnitt. Eigentümer ist die Timowa Projektierungs- und Bauträgergesellschaft mbH. Auf zwei weiteren Teilbereichen entstehen fünf Stadtvillen mit mehreren Wohnungen in Regie der BauUnion Wismar. Durch Doppelnutzung von Einfamilienhäusern könnten bis zu 135 neue Wohneinheiten am Schwanzenbusch entstehen.

„Wir wollen im Juni/Juli mit der Erschließung beginnen, so dass wir Ende des Jahres die Hochbaureife erlangen“, so Timowa-Prokurist Christian Waldstein, der auch das Projekt am Schwanzenbusch leitet.

Die Wismarer Bürgerschaft hat auf ihrer Sitzung am Donnerstag die abschließenden Beschlüsse zur Änderung des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes gefasst. Damit ist die letzte Planungshürde genommen. Der Aufstellungsbeschluss für die jetzigen Änderungen wurde bereits 2015 gefasst. Jetzt ist es so weit.

Timowa nennt Grundstückspreise

Die Grundstückspreise bewegen sich nach Timowa-Angaben zwischen 155 und 170 Euro pro Quadratmeter, die Größe der Grundstücke reicht von 358 bis 895 Quadratmeter (in der Regel rund 600). Bei Einfamilienhäusern gilt eine Mindestgröße von 500 Quadratmetern, eine Doppelhaushälfte muss mindestens 300 Quadratmeter groß sein. Vorgeschrieben ist außerdem, dass je Einfamilienhaus zwei Wohneinheiten möglich sind, je Doppelhaushälfte eine Wohnung. Ausgeschlossen wird die Nutzung als Ferienwohnung.

Die Vermarktung der Grundstücke ist angelaufen. Waldstein: „Die Nachfrage ist sehr gut, viele haben darauf gewartet, dass es losgeht.“ Das Wohngebiet ist in fünf Bereiche unterteilt. Möglich sind ein- und zweigeschossige Häuser vom Typ Bungalow, klassisches Einfamilienhaus und Stadtvilla mit Pult- oder Flachdach.

5 Stadtvillen von BauUnion

Auch die BauUnion Wismar wird am Schwanzenbusch Wohnungsbau realisieren. Vorgesehen sind, so Geschäftsführer Jörg Hinrichs, vier Stadtvillen mit jeweils acht Wohnungen und eine Stadtvilla mit drei Wohnungen. „Ich denke, die Erweiterung ist gut für die Entwicklung der Stadt und ein schöner Abschluss am Schwanzenbusch“, so Hinrichs. Die Flächen gehören der BauUnion, frühestens 2021 werde Baubeginn sein. Den Anfang macht die Stadtvilla mit den drei Wohnungen.

Festgeschrieben ist, dass ein neuer Spielplatz am Rand der Wohnbebauung am Weg zur Kleingartenanlage Dorstein entsteht. Weil dort früher eine Mühle gestanden haben soll, wird sich dies thematisch bei den Spielgeräten widerspiegeln.

Noch Klärungsbedarf bei Zufahrt

Eine Zufahrt zum neuen Gebiet erfolgt über die Poeler Straße, Gartenstraße und den Kurvenweg. Eine zweite Anbindung ist über die Straße Am Wiesengrund beim Penny-Markt vorgesehen. Die verkehrliche Erschließung ist derzeit aber nicht gesichert, so Martin Hufmann. Hier müsse die Stadt noch Eigentumsfragen klären.

Über die Straße Am Wiedengrund soll vor allem die Zufahrt zum Gewerbegebiet erfolgen. Dieses befindet sich zwischen dem neuen Wohngebiet und der Osttangente und ist im Eigentum der Stadt. Ein begrünter Lärmschutzwall – mindestens 4,50 Meter hoch – trennt beide Bereiche. Für die Gewerbeflächen gibt es Einschränkungen zu Höhen, Emissionen und Nutzung.

Vom Fuß- und Radweg entlang der Osttangente wird noch vor dem Kreisel Eiserne Hand ein neuer Fuß- und Radweg zum künftigen Wohngebiet führen.

Von Heiko Hoffmann