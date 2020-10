Neuhof

Ab in den Wald und Bäume pflanzen: Möglich ist das am 14. und 15. November. Dann findet in Neuhof bei Neukloster eine Aufforstungsaktion statt. Für die werden noch freiwillige Helfer aus der Umgebung gesucht. Es handelt sich um eine Fläche, deren Fichten vom Borkenkäfer geschädigt worden sind. In den Boden kommen unter anderem Flatterulmen, Vogelkirschen, Spitzahorn und Eiben. Außerdem sollen Schwarznüsse gesät werden.

Waldbesitzer ist Michael Rost. Er lebt in Schwerin, arbeitet für die Forstverwaltung und seit 2012 an einem grünen Paradies für seine Familie. Das will er im alten Domänengarten in Neuhof schaffen. Dort hat er vor acht Jahren seinen Beruf auch zum Hobby gemacht und pflanzt seither immer wieder neue Bäume.

Anzeige

Hilfe hat er dabei immer gehabt. Auch diesmal hofft er auf Unterstützung. Mitbringen sollen die Freiwilligen wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe, festes Schuhwerk sowie idealerweise einen Spaten. Getränke und Verpflegung werden gestellt. „Wir freuen uns auf viele pflanzwillige Helfer“, sagt Michael Rost.

Vor zehn Jahren gekauft

2010 hat der gebürtige Berliner die Fläche von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH gekauft. Die ist bis 1945 eine Domäne des Landes Mecklenburg gewesen. Ebenfalls mit der Unterstützung von freiwilligen Helfern ist das Areal entrümpelt worden. Außerdem wurden bereits Tausende Bäume gepflanzt – zuletzt im März dieses Jahres. Der Bestand ist exotisch für einen deutschen Wald: Auf dem rund 1,5 Hektar großen Gelände wachsen 18 Baumarten: Flatterulmen, Roterlen, Schwarznüsse, Spitzahorn, Vogelkirschen, Butternüsse, Elsbeeren und Wildbirnen.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Das Paradies schafft er für die nächste Generation. Und es braucht Zeit: Ab 2025 beginnt die sogenannte Wertästung, dabei werden Äste von den Stämmen entfernt. Ab 2078 sollen die ersten Stämme gefällt werden. Denn das Ziel von Michael Rost ist es, auf der Fläche Qualitätsholz zu produzieren. Außerdem würden die Bäume etwas zum Klimaschutz beitragen – zehn Tonnen Kohlendioxid würden so jedes Jahr pro Hektar gebunden.

Anmeldung online

Die Pflanzaktion beginnt am 14. November um 8 Uhr. Der Anmeldeprozess läuft über die 2019 neu gegründete Onlineplattform www.deutschland-forstet-auf.de. Die bringt freiwillige Helfer mit Forstleuten und Waldbesitzenden in ganz Deutschland zusammen. „Bäume zu pflanzen ist effektiver Klimaschutz“, sagt Geschäftsführerin Gesa Müller-Schulz. Hitzewellen und Stürme der letzten zwei Jahre hätten in den Wäldern sichtbare Schäden angerichtet.

Lesen Sie auch: Einzigartiger Mix: Michael Rost pflanzt exotischen Wald bei Neukloster

Auf ihrer Website bietet die Initiative Freiwilligen die Möglichkeit, sich bei Pflanz- sowie Pflegeaktionen im Wald gegen das Waldsterben in der Region und für den Klimaschutz zu engagieren. „Vielfach stehen die nötigen finanziellen Mittel bereit, um Setzlinge zu kaufen. Oft fehlt es den Forstleuten und Waldbesitzenden aber an tatkräftiger Unterstützung. Hier wollen wir mit unserer Plattform helfen“, erklärt Mareike Krug, Co-Gründerin der gemeinnützigen Initiative.

Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular finden Interessierte hier.

Von Kerstin Schröder