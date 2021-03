Neukloster

Da staunte Frank Meier nicht schlecht, was er beim Umsetzen des Komposthaufens aus dem vergangenen Jahr ans Tageslicht brachte: „Erst kamen drei besonders große Engerlinge zum Vorschein. Bald darauf folgte ein ausgebildeter stattlicher Käfer“, schildert der Bürgermeister seine Entdeckung.

Er habe zunächst an einen Maikäfer gedacht, erzählt er, und ihn gar nicht weiter begutachtet, sondern sofort wieder zurückgesetzt. Als dann noch solch ein imposantes Exemplar in der Humuserde sichtbar wurde, wollte der Hobbygärtner das Insekt doch näher in Augenschein nehmen. „Mit einem kurzen Schwenk in der Regentonne habe ich ihn gesäubert und mit Krepppapier trocken getupft. Da zeigte sich ein schmucker, glänzender Käfer mit einem kräftigen Horn“, berichtet Frank Meier. „Es war also kein Maikäfer, sondern ein Nashornkäfer.“

Die Larve des Nashornkäfers ist fingerdick und kann bis zu zehn Zentimeter lang werden. Quelle: privat

„Mini-Nashorn“ erinnert an Dinosaurier

Die Länge schätzt er auf vier Zentimeter, dazu war er etwa einen Zentimeter dick und von dunkler brauner Farbe. „Nach dem Trockentupfen glänzte er wunderschön. Er sah fast wie lackiert aus“, beschreibt Frank Meier seinen Fund, den er natürlich auch seiner Frau Sabine präsentierte. „Mit seinem Nackenschild hat er mich ein bisschen an den Triceratops, einen Dinosaurier, erinnert.“

"Ich habe diesen Käfer das erste Mal überhaupt gesehen.“ Frank Meier, Bürgermeister und Hobbygärtner in Neukloster Quelle: Haike Werfel

Der Neuklosteraner habe diesen hierzulande eher seltenen Käfer das erste Mal überhaupt gesehen. „In der Natur ist er mir noch nie untergekommen“, sagt Frank Meier. „Ich glaube auch, allzu vielen Mitbürgern ist der Nashornkäfer sicher noch nicht im Original begegnet.“ Nach einem kurzen Fotoshooting, dessen Ergebnisse er auch den OZ-Lesern nicht vorenthalten möchte, gab er sein „Mini-Nashorn“ zurück in den warmen Kompost.

Nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) gehört der Gemeine Nashornkäfer zu den imposantesten einheimischen Käferarten und zur Unterfamilie der Riesenkäfer. Die Männchen tragen das charakteristische nach hinten gebogene Horn. Daran und dem emporgewölbten Halsschild mit deutlichen Einkerbungen seien sie leicht zu erkennen. Die Weibchen haben statt des Horns einen kleinen Hornschild. Die Käfer sind geschützt und nur selten zu sehen, da sie vor allem in der Dämmerung und nachts unterwegs sind.

Käferlarven tragen zur Reifung des Komposts bei

Mit etwas Glück, das jetzt auch Frank Meier hatte, können Hobbygärtner die Käferlarven im Komposthaufen entdecken und das sogar zu jeder Jahreszeit. Im Kompost würden sich die Larven über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren entwickeln. So werden sie fingerdick und mit bis zu zehn Zentimetern Länge größer als der Nashornkäfer. „Die weißen Engerlinge, die ich gefunden habe, waren deutlich fetter als sonst“, berichtet Frank Meier. „Möglicherweise waren sie schon zwei, drei Jahre alt.“

Der Nashornkäfer gilt als nützlicher Käfer, da er keinen Schaden an lebenden Pflanzen anrichtet, sondern sich nur von toten Pflanzenteilen sowie von austretenden Baumsäften ernährt. Seine Larven tragen maßgeblich zur Reifung des Komposts bei, da sie sich ebenfalls von abgestorbenen Pflanzen- und Holzteilen ernähren.

Von Haike Werfel