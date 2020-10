Neukloster: Diese großen Veranstaltungen fallen wegen Corona aus 

Neukloster

Die Corona-Pandemie vermiest den Neuklosteranern weiter die Stimmung, in der Stadt wird es immer ruhiger. Am kommenden Wochenende sollte eigentlich der beliebte Volkswandertag stattfinden. Doch das Coronavirus macht den Wanderfreunden einen Strich durch die Rechnung. Zudem steht jetzt schon fest: Auch Fasching und Weihnachtsmarkt fallen in diesem Jahr aus.

Der Volkswandertag ist bei vielen Neuklosteranern ein fester Termin im Kalender im Oktober. Auch Bürgermeister Frank Meier (parteilos) hatte sich daran immer beteiligt und zog mit einer der Wandergruppen los. Doch in diesem Jahr fällt der Tag in der Natur, zu dem in der Regel Hunderte Wanderfreunde kamen, aus.

Faschingsfreunde müssen zu Hause bleiben

Traurige Gesichter dürfte es vor allem auch bei den Faschingsfreunden der Klosterstadt geben. Sie müssen wohl noch in den kommenden Monaten auf alle größeren Veranstaltungen verzichten. Wolfgang Krebs, Präsident des Uneigennützigen Neuklosteraner Carnevalsclub, sagt: „Es kommt darauf an, wie sich das Infektionsgeschehen weiter entwickelt, aber im Moment sieht es schlecht aus.“ Im Februar konnten die Narren noch zusammen mit Hunderten Gästen in der Stadthalle feiern, die Sommerparty in Neukloster fiel dann schon aus. „Es ist schade, weil es in Neukloster nicht so viele Veranstaltungen dieser Art gibt. Aber es wäre jetzt einfach nicht machbar“, so Krebs.

Im Februar konnten die Faschingsfreunde in der Stadthalle Neukloster noch feiern. Quelle: Nicole Hollatz

360 Karten verkauft der Verein in jedem Jahr für die Februar-Veranstaltung in der Stadthalle. Hinzu kommen dann um die 100 Vereinsmitglieder. Die müssen nun aller Voraussicht nach zu Hause bleiben. Am 11.11. soll es zwar dennoch eine traditionelle Schlüsselübergabe im Rathaus geben – „aber nur im sehr kleinen Rahmen“, sagt Wolfgang Krebs, der seit zehn Jahren Präsident des Vereins ist.

Durch die fehlenden Veranstaltungen – auch ein Senioren- und Familienfasching wird traditionell von den Karnevalisten organisiert – hat der Verein auch finanziell zu kämpfen. „Noch trifft es uns nicht ganz hart. Wir haben Rücklagen. Aber wenn es ein zweites Jahr so läuft, wird es schwierig“, weiß Wolfgang Krebs. Dass der beliebte Fasching ausfallen muss, sei so noch nicht vorgekommen. Nur einmal zu DDR-Zeiten, als es schon damals einen Schweinepest-Ausbruch gegeben hat, hätten die Karnevalsfreunde ebenfalls zu Hause bleiben müssen.

Weihnachtsmarkt im Klosterhof fällt aus

Auch zu Weihnachten wird vielen Vereine, Institutionen und Bürgern in der Stadt etwas fehlen – der Weihnachtsmarkt im Klosterhof. Der findet immer an nur einem Tag Anfang Dezember statt. Das Besondere: Er ist von Neuklosteranern für Neuklosteranern.

Der Weihnachtsmarkt in Neukloster hat jedes Jahr viele Besucher in den Klosterhof gelockt. Der Markt wurde vor allem von Vereinen gestemmt. In diesem Jahr fällt er aus. Quelle: Olaf Clauß

Dass die Stadt ihn nun abgesagt hat, könnte auch an dem zu hohen Aufwand für ein Hygienekonzept liegen. Schließlich ist dieser Weihnachtsmarkt lediglich an einem Tag und nur für ein paar Stunden geöffnet. Zudem gebe es laut Stadtverwaltung auch einige Corona-Fälle in Neukloster.

Kirche versucht, kleines Angebot zu schaffen

So ganz auf weihnachtliche Stimmung müssen die Neuklosteraner aber nicht verzichten. „Wir versuchen, die Krippenausstellung trotzdem möglich zu machen“, sagt Paul Friedrich Glüer, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Neukloster und Groß Tessin. Das wäre mit Abstandsregeln möglich. Wenn es die Infektionszahlen zulassen, soll auch ein kleines Konzert veranstaltet werden. Das soll allerdings spontan entschieden werden, wenn es soweit ist.

Einen Rückgang bei Besuchern der Gottesdienste sei dem Pastor nicht aufgefallen. „Über den Sommer waren die Infektionszahlen so gering, dass ich bei den meisten keine Sorge beobachten konnte. Manche waren etwas zurückhaltender, weil sie zum Beispiel zur Risikogruppe zählen, aber die Situation war entspannt“, berichtet Paul Friedrich Glüer. Die Gäste des Gottesdienstes konnten sich in der großen Kirche zudem gut verteilen.

Vor zwei Wochen konnte so auch die Lichternacht in der Kirche stattfinden. Gekommen waren rund 100 Menschen. Die Hygienemaßnahmen seien strikt eingehalten worden. „Die Menschen lassen sich inzwischen ohne Beschwerden darauf ein“, sagt Glüer. Am kommenden Wochenende soll in der Kirche zudem der Erntedankgottesdienst stattfinden.

Von Michaela Krohn