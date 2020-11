Neukloster

Ein oder mehrere Einbrecher sind am Wochenende in die Bäckereifiliale, die Teil eines Einkaufsmarktes in der Hopfenbachstraße in Neukloster ist, eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, teilt die Polizeiinspektion Wismar mit.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03841/2030, bei jeder anderen Dienststelle oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ