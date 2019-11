Neukloster

Der Klosterhof in Neukloster verwandelt sich am 7. Dezember in eine kleine Weihnachtswelt. Dann nämlich öffnet dort der Weihnachtsmarkt für einen Tag. Auf dem Klosterhof werden nicht nur zahlreiche Stände mit Handwerk und weihnachtlichen Leckereien zu finden sein. Es gibt auch ein Musikprogramm, die Kita bastelt in der Jugendscheune. Dort und im Museum gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Musikalisch geht das Programm um 14 Uhr los. Das Ensemble „Saxofonia Concertante“ der Kreismusikschule „ Carl Orff“ stimmt mit weihnachtlicher Musik ein. Von 14.30 bis 15.30 Uhr spielen die „Acoustic Cowboys“ ihr Programm „Silent Night“.

Der Weihnachtsmann wird samt Engeln um 16 Uhr erwartet. Er kommt mit einer Pferdekutsche vorgefahren. Der Uneigennützige Neuklosteraner Carnevalsclub lässt um 16.30 Uhr die Funkengarde tanzen. Im Anschluss spielen die Instrumentalisten der Klasbachtaler Blasmusik.

An den Ständen werden Schüler der Neuklosteraner Schulen vertreten sein. Sie verkaufen Getöpfertes, Gebasteltes, Soljanka, Weihnachtsdekoration, Waffeln, Punsch und Ähnliches. Die Werkstätten für Blinde- und Sehbehinderte verkaufen unter anderem Besen, Korbwaren und Kalender. Der Verein „Tätowierte gegen Krebs“ ist ebenfalls mit einer Gulaschkanone vor Ort. Der Erlös geht an krebskranke Kinder. Weitere Stände gibt es unter anderem von der Freiwilligen Feuerwehr, Kita, Museumsverein, Jugendscheune, Keramikzirkel und dem Reit- und Fahrverein Strameuß. Auch private Händler werden ihre Waren anbieten – es gibt zum Beispiel Honig, Marmeladen, Liköre, Kosmetik und Räucherfisch. Außerdem ist auf dem Klosterhof eine Krippenausstellung zu sehen, die von der Flötengruppe der Klosterkirche begleitet wird.

