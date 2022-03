Neukloster

„Nicht nur für uns ältere Menschen ist das ein unhaltbarer Zustand“, bringt es Hannelore Fischer auf den Punkt. „Es muss endlich etwas passieren.“ Ähnlich sieht es ein 78-jähriger Rentner. „Ich habe mir Schuhe schicken lassen müssen, weil es die in der Filiale in meiner Größe nicht gab. Als das Paket von der Post geliefert wurde, war ich leider nicht zu Hause. Aus Kritzow musste ich es holen. Und das bei den derzeitigen Spritpreisen“, schimpft er. Seit Ende September vergangenen Jahres gibt es in Neukloster keine Postfiliale mehr; nur eine Packstation in der Burgstraße. „Ich bin hier aufgewachsen, aber solch einen Zustand hat es noch nie gegeben“, erklärt der Rentner weiter.

In der Burgstraße in Neukloster befindet sich eine Packstation, die die Kunden für Pakete nutzen können. Quelle: Kerstin Schröder

Beherbergt war die Post bis zum 18. September im Getränkemarkt in der Pernieker Straße. Da der nicht mehr wirtschaftlich war, entschied Geschäftsführer Fabian Heidebrecht seinerzeit, den Markt zu schließen. Mit dem Getränkeland verschwand auch die Postfiliale. Viele Jahre arbeitete die Deutsche Post auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages mit dem Unternehmen zusammen. Im Getränkeland waren Postdienstleistungen und Produkte im Auftrag der Deutschen Post angeboten worden. Mit der Schließung des Getränkemarktes war das Vertragsverhältnis mit der Deutschen Post beendet. Eine Katastrophe für die meisten Einwohner der kleinen Stadt. „Neukloster hatte immer eine Post“, ärgert sich Ingrid Langusch. „Sie war auch Anlaufpunkt für viele Gemeinden in der Umgebung“, sagt sie. „Ich muss für Postangelegenheiten jetzt immer nach Wismar fahren, und die Filiale in der Stadt soll ja auch bald schließen.“

Susann Stobke (38): „Kritzow ist für mich die dichteste Anlaufstelle für Postangelegenheiten.“ Quelle: Jana Franke

Auch Susann Stobke bedauert, dass es keine Post mehr im Ort gibt. „Die dichteste Anlaufstelle für mich ist die Tankstelle in Kritzow“, sagt die 38-Jährige aus Neukloster. „Eins nach dem anderen verschwindet hier in der Stadt“, bedauert sie und bringt damit zum Beispiel den Baumarkt ins Spiel, der ebenfalls Ende September schloss. „Ich habe ein Auto und einen Führerschein und kann zur Not für Besorgungen in andere Orte fahren, aber unsere Rentner doch nicht alle.“ Und selbst wenn diese – so wie die 80-jährige Hannelore Fischer – einen fahrbaren Untersatz haben, „meine Kinder wollen gar nicht, dass ich noch so weit bis nach Wismar fahre“, meint die Rentnerin.

Hannelore Fischer (80): „Es muss endlich etwas passieren. Es ist katastrophal ohne Post.“ Quelle: Jana Franke

Hausarzt setzt sich für Bürger ein

Die fehlende Postfiliale bewegt auch Dr. Stefan Kröger. Er hat als Hausarzt eine Niederlassung im Ort. „Neukloster ist eine Stadt mit einem hohen Anteil an Senioren und Sehbehinderten aufgrund der Werkstätten“, führt er ins Feld. „Unsere Kleinstadt hat seit mehr als einem Vierteljahr keine Postfiliale mehr. Die offizielle Vertretung ist eine Tankstelle in Kritzow. Da wird das Abholen einer Büchersendung mit dem Bus schnell zum Tagesausflug“, erklärt er. Unter anderem bei der Bundesnetzagentur machte er sich für die Einwohner stark. Die überwacht, wie sie selbst ausführt, „dass in Deutschland die gesetzlichen Vorgaben zur postalischen Grundversorgung und der festgelegten Qualitätskriterien eingehalten werden. Liegen der Bundesnetzagentur Hinweise auf anhaltende und strukturelle Mängel bei der Erbringung dieser postalischen Grundversorgung vor, geht sie diesen nach und fordert von dem betroffenen Postdienstleister eine zügige Beseitigung.“

Der Schriftverkehr mit der Bundesnetzagentur war für Dr. Stefan Kröger aber eher ernüchternd. „Diese Agentur ist anscheinend nur in der Lage, die Post zu Stellungnahmen, jedoch nicht zum Handeln zu zwingen.“ Immerhin, nach der Aufforderung der Bundesnetzagentur an die Deutsche Post, zur Situation und zur Eingabe von Dr. Stefan Kröger Stellung zu beziehen, hat diese vor ein paar Wochen geantwortet. Unter anderem heißt es: „Unsere Bemühungen, einen neuen Partner zu finden, sind bislang erfolglos verlaufen.“ Und: Bereits am 9. Juli vergangenen Jahres sei die Immobiliensuche über Immobilienportale und unter Einschaltung eines Maklers vor Ort zur Einrichtung einer sogenannten Interimsfiliale in die Wege geleitet worden – bislang auch erfolglos. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, eine Nachfolgelösung zu finden“, heißt es weiter in der Stellungnahme der Post, die die Bundesnetzagentur an Dr. Stefan Kröger schickte. „Ich vermute, die Post scheut sich vor allem aus Kostengründen, eine eigene Filiale aufzumachen“, so Dr. Kröger. Die kleineren Läden im Ort würden sich lieber mit Hermes zusammentun. Die Gründe sieht der Hausarzt in den Konditionen der Post. „Dass die Immobiliensuche ergebnislos, aber auf Hochtouren laufe, klingt angesichts der leer stehenden Immobilien in Neukloster schon komisch.“

Hoffnungsschimmer für Neukloster?

Tatenlos ist die Post nicht, beteuert Pressesprecher Jens-Uwe Hogardt. Nun scheint es offenbar einen kleinen Hoffnungsschimmer zu geben. „Wir sind in guten Gesprächen und können vielleicht in Bälde eine Filiale einrichten“, erklärt er. Weitere Details gibt er aber noch nicht bekannt.

Auch in Wismar werde weiterhin an einer Lösung gearbeitet. Die Filiale der Postbank in der Mecklenburger Straße wird im Laufe dieses Jahres geschlossen. Dort übernehmen die Mitarbeiter auch Postdienstleistungen, die es dann nicht mehr geben wird. „Auch hier werden wir eine Lösung finden“, verspricht Jens-Uwe Hogardt. „Die Stadt ist infrastrukturell gut aufgestellt, dass es sicherlich in der Innenstadt eine Möglichkeit geben wird, weiterhin Postdienste anzubieten.“ Ein entsprechender Partner soll bald gefunden werden.

Von Jana Franke