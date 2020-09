Neukloster

Bis zu 1500 Euro erhalten Mitarbeiter der Altenpflege als Wertschätzung für ihre Arbeit während der Corona-Pandemie. Florian Ritter arbeitet mit den Kollegen unter einem Dach im Reha-Zentrum in Neukloster. Doch der junge Mann geht leer aus. Er ist Heilerziehungspfleger. Als Gruppenleiter im Werkstattwohnheim ist er für behinderte Menschen im Reha-Zentrum verantwortlich.

„Auch wir haben Anerkennung verdient“

Für den Neuklosteraner stellt das eine Ungleichbehandlung dar. „Ich gönne jedem die Prämie. Aber ich denke, auch wir haben diese Anerkennung verdient“, sagt Florian Ritter, der seit 2014 im Reha-Zentrum arbeitet und seit zwei Jahren auch als Mitglied im Betriebsrat ist.

Besondere Umstände von März bis August

In einem Schreiben an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat Florian Ritter sein Anliegen geschildert: „Von März bis August haben wir unsere Bewohner ausschließlich im Werkstattwohnheim betreut“, da die Behindertenwerkstätten durch das Land MV geschlossen wurden. Ritter: „Dies stellte mich und meine Kollegen sowie unsere Bewohner natürlich auch vor große Herausforderungen und bedeutete eine komplette Strukturumstellung, was besonders für Menschen mit geistiger Behinderung schwer ist.“

Für das Personal habe das mehr Mehrarbeit bedeutet, für die Bewohner fehlende soziale Teilhabe am Leben. Viele hätten die Welt nicht verstanden, weil sie nicht zur Arbeit gehen durften. Die Heilerziehungspfleger waren in den Wochen Ersatz als Freund, Familie und Betreuer zugleich, „da bei uns gleiche bis ähnliche durch das Land beschlossene Auflagen und Arbeitsweisen wie in der stationären Pflege galten, wie zum Beispiel das Besuchsverbot“, so der 26-Jährige.

Frage an Ministerpräsidentin

Daher fragt Florian Ritter die Ministerpräsidentin: „Warum ist eine Art Corona-Prämie seitens der Regierung für den Bereich der Behindertenhilfe bis heute nicht vorgesehen?“

In dem Brief schildert er, dass das Reha-Zentrum Neukloster eine große Einrichtung ist, in der sich zum Beispiel auch stationäre Pflege befindet. Die Mitarbeiter bekommen die Bonuszahlung, die Mitarbeiter der Behindertenhilfe, die auf demselben Flur ihre Arbeit verrichten, nicht. Ritter: „Es ist für uns als Betreuer natürlich besonders hart, von Geld- und Urlaubsprämien der Kollegen aus anderen Bereichen zu hören bzw. dass in anderen Bundesländern benannte Prämien auch an die Behindertenhilfe ausgezahlt werden.“

Der Heilerziehungspfleger hatte auf eine positive Reaktion der Ministerpräsidentin gehofft und sich gewünscht, dass das Problem in der Landesregierung thematisiert wird.

Antwort nicht zufriedenstellend

Stellvertretend für Manuela Schwesig hat Gerhard Reichert vom Bürgerbüro der Staatskanzlei auf den Brief geantwortet. Darin schreibt er: „Mit dem zweiten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 19. Mai 2020 wurde die Zahlung von Sonderleistungen für Beschäftigte von zugelassenen Pflegeeinrichtungen beschlossen.“ Es verweist darauf, dass es sich um ein Bundesgesetz handelt. Reichert: „Im Gesetzgebungsverfahren hat sich das Land Mecklenburg-Vorpommern dafür eingesetzt, dass auch andere Berufszweige diese Prämie bekommen. Dies hat jedoch keine Mehrheit gefunden. Wir bedauern dies sehr.“

Trotz der für ihn enttäuschenden Antwort will Florian Ritter nicht locker lassen: „Einerseits geht es natürlich um den finanziellen Aspekt, andererseits aber einfach um die fehlende Wertschätzung und Anerkennung.“

Pflegeprämie und Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern

Die Gewerkschaft Verdi begrüßt den Bundestagsbeschluss zur Pflegeprämie. 1000 Euro kommen vom Bund, 500 Euro steuert MV hinzu. Die Sonderprämie von maximal 1500 Euro wird gestaffelt nach Arbeitszeit und Tätigkeit ausgezahlt. Auch Pflegekräfte in Krankenhäusern sollen einen Bonus von bis zu 1000 Euro erhalten. Die Auszahlung ist laut Gewerkschaft noch nicht im Detail geregelt.

Verdi fordert Prämie für Behindertenhilfe

Dass die Behindertenhilfe von der Politik bisher ausgenommen wurde, kritisiert Steffen Kühhirt, verantwortlich für Gesundheit und Soziales bei Verdi Nord: „Die Beschäftigten der Behindertenhilfe haben genau die gleichen Belastungen gehabt wie die anderen Berufsgruppen in diesem Bereich. Daher gibt es keinen Grund, die Behindertenhilfe auszuklammern.“ Die Behindertenhilfe stehe nicht so in der Öffentlichkeit wie die Altenpflege. Kühhirt: „Zu Unrecht. Es wird eine hervorragende Arbeit und gesellschaftlich wichtige Aufgabe geleistet.“

