Neukloster

Ben und Nick (beide 6) schnappen sich die Djemben auf dem Spielplatz in Neukloster und trommeln unter Anleitung von Birgit Engel auf den afrikanischen Instrumenten. Man sieht, die Jungs haben Spaß. Und sie sind nicht die einzigen, die am Sonnabend die Gelegenheit nutzen, um die Djemben auszuprobieren. Weitere Kinder und Erwachsene sind gekommen wie Claudia Ziehl und Tochter Brida (3), die Cymbeln gegeneinander schlägt.

„Wir machen Werbung für unser Musical“, sagt Birga Boie-Wegener von der evangelisch-lutherischen Sonnenkamp-Kirchengemeinde Neukloster, die Birgit Engel unterstützt. Stattfinden soll das mit Kindern der 2. bis 6. Klasse im Sommer. Geübt wird dazu in zwei aufeinander aufbauenden Wochenendcamps, die vom 29. April bis 1. Mai und vom 13. bis 15. Mai jeweils in Fahren bei Zurow stattfinden. Zum Aufführungswochenende für „Die Zaubertrommel“ vom 10. bis 12. Juni gehören die Generalprobe am Freitag sowie jeweils zwei Aufführungen am Samstag und Sonntag.

Alle drei Wochenenden inclusive Übernachtung, Verpflegung und Fachanleitung Trommeln kosten 60 Euro (Telefon 0157/54400562 oder 038422/58508).

Von Dirk Hoffmann