Neukloster

An einem Sonntag in der Passionszeit, am Sonntag mit dem Namen Lätare –in diesem Jahr fällt er auf den 14. März – veranstalten die Kirchengemeinden der Region Sternberg traditionell einen sogenannten Familienkreuzweg.

In diesem Jahr, Corona-bedingt, wird er etwas anders aussehen als gewohnt: Menschen sind eingeladen, auf einem Spaziergang an verschiedenen Stationen der Passionsgeschichte nachzugehen. Es werden Rundwege in der Region angeboten, an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Weg-Längen. Start ist immer eine Kirche, an der es auch Informationen zum Weg gibt.

Infos an der Kirche

In Neukloster ist der Start am Gemeindehaus neben der Kirche und der Weg führt über die Halbinsel. In Warin geht es an der Kirche los und führt um den Glammsee. In Tempzin wird es einen Weg in und um das Kloster geben. In Sternberg gibt es Informationen an der Kirche und wandern kann man über die Halbinsel im Luckower See.

Der Weg ist an allen genannten Orten vorbereitet vom Mittagsläuten am Sonnabend, dem 13. März, um 12 Uhr bis zum Abendläuten am Sonntag, dem 14. März, um 18 Uhr. Jeder und jede kann sich zu seinem Pilgerweg aufmachen, mit der eigenen Familie und zu der Zeit, in der man sowieso spazieren gehen wollte. Man kann in seinem eigenen Ort pilgern oder sich zu einem anderen Ort aufmachen und mit den Geschichten zur Passionszeit auch noch eine neue Gegend kennen lernen.

Von OZ