Aktuell bereiten sich die Blasmusiker aus Neukloster (Nordwestmecklenburg) auf ein Programm vor, das sie Ende Oktober in einem professionellen Studio aufnehmen wollen. Unterstützt werden sie von Holger Müller und Franz Tröster von den „Egerländer Musikanten – Das Original“. Kurz darauf spielen sie am 7. November in Neukloster.