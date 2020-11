Neukloster: Kleine Überraschungen für Kinder am Martinstag

Wismar/Neukloster

Mit Laternenumzügen und geteilten Martinshörnchen feiern die Kirchengemeinden den Martinstag am und um den 11. November. Doch das ist in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen nicht möglich. Viele Kirchengemeinden haben ihre Veranstaltungen komplett abgesagt, unter anderem die in Wismar, Dreveskirchen und Neuburg. Öffentliche Umzüge und das Teilen von Essen finden nicht statt, um die Gesundheit von Menschen nicht zu gefährden.

Einige Kirchengemeinden haben sich aber überlegt, wie sie dennoch an den Heiligen Martin erinnern können. So laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Neukloster Kinder ein, sich eine kleine Überraschung in dem jeweiligen Gemeindebüro in der Kirchstraße 3 beziehungsweise in der Eichholzstraße 16a abzuholen. Dort werden die Mädchen und Jungen am 11. November in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr erwartet.

Heiliger wird geehrt

Die Kirchengemeinden Dambeck-Beidendorf, Hohen Viecheln, Lübow und Dorf Mecklenburg wollen individuell in den einzelnen Kinderkirchengruppen den Martinstag feiern, teilt die Propstei Wismar auf Anfrage mit.

Martin von Tours (316/317 – 397) war der Legende nach ein römischer Offizier und nach seiner Militärzeit Bischof von Tours. Aufgrund seiner zahlreichen guten Taten wurde er heiliggesprochen. Berühmt ist er vor allem für die Teilung seines Mantels mit einem frierenden Bettler. Martin ist als Heiliger nicht nur in der katholischen Kirche beliebt, sondern ebenso in der evangelischen Kirche und darüber hinaus ist.

