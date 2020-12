Neukloster

Eine kleine musikalische Freude im Advent schenkten am Freitag zwei Musikerinnen den älteren Menschen im Rehazentrum Neukloster. Angelika von Quadt und Heide Nemitz sangen und spielten Weihnachtslieder – die ehemalige Musiklehrerin auf ihrer Blockflöte und die Musikschullehrerin auf ihrer Geige. Dabei hielten die beiden Frauen einen großen Abstand zu ihrem Publikum ein. Die breiten Flure des Seniorenheims machen dies problemlos möglich.

„Wir spürten, dass sich die Bewohner gefreut haben“, erzählt Angelika von Quadt im Nachhinein. „In einem Bereich des Hauses summten einige Frauen das Lied ,Alle Jahre wieder’ mit. Das haben wir noch mal langsamer gespielt, sodass sie die erste Strophe mitsingen konnten.“ Der kurze Auftritt der beiden Musikerinnen in drei von vier Bereichen des Seniorenheims war in der schwierigen Corona-Zeit eine schöne Abwechslung für die 79 älteren Frauen und Männer, die hier leben. Aber auch bei den Betreuern sei das kleine Adventskonzert gut angekommen.

„Gerade in der Adventszeit bieten wir unseren Bewohnern sonst ein vielseitiges Programm“, berichtet Pflegedienstleiterin Astrid Reddig. „Auch die Kinder aus der Kita und der Grundschule erfreuen die Senioren mit ihren Liedern. In diesem Jahr ist das alles nicht möglich.“ Umso mehr freute sie sich über die Idee der beiden Musikerinnen.

Die hatte Angelika von Quadt. Die 75-Jährige leitet seit zehn Jahren den Seniorenfrauenchor in Neukloster. „Wir singen sonst drei-, viermal in diesem Seniorenheim jahreszeitliche Volks- und bekannte Lieder. Aber in diesem Jahr war es nur zur Fastnacht möglich.“ Seit Mitte März darf sich coronabedingt auch der Chor nicht treffen. „Wir freuen uns, ein bisschen musizieren zu können und damit anderen eine Freude zu machen“, sagt Angelika von Quadt.

Wenn es erlaubt ist, möchte sie mit der Geigenlehrerin Heide Nemitz am kommenden Mittwoch nochmals im Seniorenheim auftreten. „Auch den Bewohnern im Haus acht möchten wir dann ein ganz klein bisschen Weihnachtszeit bringen.“ Mit einer ihrer drei Flötenschülerinnen ist zudem ein weiterer Besuch am Freitag geplant.

Von Haike Werfel