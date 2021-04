Neukloster: Künstlerin kehrt für Ausstellung in ihre alte Heimat zurück

Neukloster

Nachdem sie alle Wände begutachtet hat, beginnt sie mit der Auswahl ihrer Bilder. Penelope und David Bowie in Acryl auf Leinwand haben mit 100 mal 70 Zentimeter die gleiche Größe und passen gut nebeneinander ins Treppenhaus des Rathauses in Neukloster. Eine Treppe tiefer platziert sie einen wundervoll kräftig gemalten Pavian neben einem ebenso bunten Papagei.

Dörte Kirschnick ist eine Künstlerin aus Neumünster. Für ihre Ausstellung kehrte die gebürtige Wismarerin in ihre alte Heimat zurück. Die 51-Jährige wuchs in Neukloster auf und konnte sich in ihrer Kindheit in einer Keramik-AG bereits künstlerisch verwirklichen. „Zwei Jahre nach der Wende packte ich meine Koffer und ließ mich in Neumünster nieder. Dort verdiene ich meine Brötchen als Bürosphärenforscherin und Zahlenakrobatin“, sagt sie lachend. Das kreative Arbeiten und künstlerische Experimentieren ließ Dörte Kirschnick aber nie los.

2012 entdeckte sie die Öl- und Acrylmalerei für sich. Autodidaktisch vertiefte sie ihr Wissen im Selbststudium, in künstlerischen Workshops und durch ein ausgeprägtes Netzwerk. 2017 kam die experimentelle, meditative Aquarellmalerei dazu. 2018 qualifizierte sie sich zur Atelierista (Atelierleiterin). „Diese kunstpädagogische Ausbildung ist auf die Förderung der Stärken eines jeden ausgerichtet, um die eigene Kreativität individuell zu entfalten“, erklärt sie. „Als Dozentin an den Volkshochschule Neumünster, Flintbek und Quickborn und in meinem eigenen Kelleratelier unterstütze ich Menschen, die kreativ sein wollen.“

Rathaus für Öffentlichkeit noch geschlossen

Dörte Kirschnick hat ihre Arbeiten neben zahlreichen Gruppenausstellungen bereits in sechs Einzelausstellungen gezeigt. Für die neueste in Neukloster sind für sie die Umstände neu. Sie hängt mit viel Liebe und Bedacht ihre Bilder in den Fluren des Rathauses und der Touristeninformation sowie im Konferenzraum auf, ohne zu wissen, wann lockdownbedingt überhaupt die Vernissage stattfinden kann. Damit ist auch die Dauer ihrer Ausstellung in Neukloster noch völlig offen. Bürgermeister Frank Meier, seine Mitarbeiter und Veranstaltungsorganisatorin Ute Zapf freuen sich aber, dass die Wände jetzt nicht mehr so kahl aussehen. Hatten sich doch vor der Pandemie die Künstler hier die Klinke in die Hand gegeben, so dass es keine leeren Wände und ganz viel Abwechslung gab.

Malerin Dörte Kirschnick und ihr Schwan – abstrakt, kräftig, ausdrucksstark. Quelle: Kerstin Erz

Dörte Kirschnick ist auf keinen Stil festgelegt. Sie hat einst mit Öl begonnen, malt jetzt in Acryl und teilweise Aquarell. Bislang zeichneten sich ihre Bilder durch eine farbig, kräftige Lebendigkeit, vor allem aber Realistik aus. Neuerdings wagt sie sich auch ans Abstrakte. Zudem bezeichnet sie sich als „Alle-Stifte-besitzen-Wollende“. Das heißt, ihr Tag sei perfekt, wenn sie sich, ob mit Stift oder Pinsel, künstlerisch betätigen darf – so nach ihrem Motto „Einfach mal machen, es könnte ja unglaublich werden“. Derzeit kombiniert sie Aquarell und Fineliner. „Ich besitze Stifte in allen Variationen. Ich teste gerne aus, denn alle sind anders. Die einen härter, die anderen weicher, selbst Pinselspitzen haben unterschiedliche Qualitäten. Da kann also Unglaubliches herauskommen“, weiß sie. „So sind auch meine Kurse aufgebaut. Meine Kursteilnehmer haben ganz viele Stifte, mit denen sie sich ausprobieren können.“

Kreativität entdecken und Seele baumeln lassen

Ihre Kurse wie „Aquarell trifft Fineliner – Yoga für die Seele“ oder „Meditatives Zeichnen“ lässt die Teilnehmer entspannen und abschalten, die eigene Kreativität entdecken. Mit Techniken wie Zendoodle und Mandala bringt sie sie zur inneren Ruhe, weil sie Strich für Strich die Seele baumeln lassen können. Chakren-Beispiele sind auch im Rathaus Neukloster zu entdecken. Sobald also die Politik den Lockdown wieder lockert, das Rathaus betreten werden darf, sind Kunstinteressenten eingeladen, sich von der Fantasie und Schaffenskraft der Malerin Dörte Kirschnick, von ihrer Liebe zu den kräftigen Farben und von der Vielfalt der Motive begeistern zu lassen.

Von Kerstin Erz