Neukloster

Seit Ende 2019 wird das Haus B des Überregionalen Förderzentrums Sehen in Neukloster saniert und umgebaut. Die 49 Mädchen und Jungen, die aus allen Teilen des Landes nach Nordwestmecklenburg kommen, lernen seit dem Schuljahr 2019/2020 in modernen Ersatzcontainern. Ursprünglich war der Landkreis als Bauherr davon ausgegangen, dass die Arbeiten im September abgeschlossen seien. Voraussichtlich werden sie noch bis zum Februar dauern. Der Wiedereinzug ins Schulgebäude ist jetzt für Ende April geplant.

Seit Herbst 2019 ist das denkmalgeschützte Haus B des Überregionalen Förderzentrums Sehen in Neukloster eine Baustelle. Quelle: Landkreis NWM

Unvorhersehbare Arbeiten für rund 1,39 Millionen Euro

Im Zuge des Baufortschritts wurde festgestellt, dass die Schäden an dem 1862 errichteten und unter Denkmalschutz stehenden Backsteinbau größer sind als angenommen. Dadurch erhöhen sich die Kosten für Zimmerer- und Holzbau- sowie für Maurerarbeiten. Auch Auflagen zum Denkmalschutz sowie Preissteigerungen für Baumaterial, etwa für Wand- und Bodenfliesen, führen erneut zu Mehrausgaben. Sie betragen 1,391 Millionen Euro. Somit werden die Gesamtkosten für die Baumaßnahme auf nunmehr 10,236 Millionen Euro steigen. Ursprünglich waren 6,87 Millionen Euro kalkuliert.

Vor der Planung wurde Haus punktuell untersucht

„Als wir die Sanierung geplant haben, fand in dem Schulhaus noch Unterricht statt und wir konnten nur punktuell Untersuchungen vornehmen, wo Schäden zutage traten“, berichtet Burghard Bohm, Leiter des Fachdienstes Bau und Gebäudemanagement in der Kreisverwaltung. In diesem Bereich des Förderzentrums werden vorwiegend Kinder mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung beschult. 14 von den insgesamt 49 Schülern sind auf einen Rollstuhl angewiesen. Einige mit Mehrfachbehinderungen benötigen zudem intensive Pflege.

Schäden sind wesentlich größer eingeschätzt

Nachdem das Gebäude leergezogen war, wurde unmittelbar mit der Sanierung begonnen. „Wir wussten zwar, dass das Haus von Schwamm befallen war. Aber im weiteren Bauablauf, als immer mehr geöffnet wurde, zeigte sich, dass der Schwammbefall wesentlich größer ist als gedacht, der Schadensumfang also wesentlich höher, als wir eingeschätzt hatten. Demzufolge musste auch die Statik überarbeitet werden“, erklärt Bohm.

Beispielsweise stellte sich heraus, dass vom Dachstuhl enorm viel Holz ausgewechselt werden muss. „Jetzt ist das Dach eingerüstet und es wurde im Traufbereich geöffnet, das heißt die Dachsteine sind entfernt worden. Erst danach konnten wir sehen, dass auch die Sparren schadstoffbelastet sind“, schildert der Fachdienstleiter.

Überraschungen nach Freilegung des Mauerwerks

Aufgrund der festgestellten Holzschäden hat das beauftragte Architekturbüro, die Wismarer Stadt+Haus Architekten und Ingenieure GmbH, das Holzschutzgutachten fortgeschrieben. Doch nicht nur die Kosten für die Zimmerer- und Holzbauarbeiten erhöhen sich. Auch die Mauerarbeiten werden teurer, zum Beispiel durch das Fassadenmauerwerk, die Abstützungen der Kellergewölbedecken und die horizontalen Abdichtungsarbeiten des Natursteinmauerwerks im Kellergeschoss.

Der Keller wird im Zuge der Sanierungsarbeiten im Haus B für den Schulbetrieb erschlossen und barrierefrei mit Rampen ausgestattet. Um die Beschaffenheit des Mauerwerks untersuchen zu können, musste es aufgegraben werden. Dabei wurde festgestellt, dass neben dem Klinkermauerwerk ein wesentlich größerer Anteil an Feldsteinen verbaut wurde. Als die Fußböden im Erdgeschoss entfernt waren, wurde sichtbar, dass das Gewölbe durchhängt. Wegen der Statik mussten vier Gewölbedecken ausgetauscht werden. Sie wurden durch Stahlbetondecken ersetzt.

Alle Beteiligten überrascht vom Schadensbild

Ein Turm über der Aula. Ohne Blechabdeckung wird das schadhafte Mauerwerk sichtbar. Quelle: Stadt+Haus Architekten

„Das sind unvorhersehbare Arbeiten, die man erst erkennt, wenn das Gebäude offen ist“, erläutert Burghard Bohm. Alle an der Planung Beteiligten seien überrascht gewesen, dass das Schadensbild so groß ist. Das trifft im Übrigen auch auf die Turmspitzen zu. Sie sind mit Blech abgedeckt. Als es abgenommen war, stellte sich heraus, dass es hier jahrzehntelang reingeregnet und der Frost das Mauerwerk zerstört hat. Das wird laut Bohm nun wieder aufgemauert. Ebenfalls eine zusätzliche Arbeit, die Zeit und Geld kostet. Nicht zuletzt ist eine zusätzliche Sicherung des Giebels über der Aula erforderlich.

Auch Denkmalschutzauflagen führen zu Mehrkosten

Auch weitere Auflagen zum Denkmalschutz verursachen Mehrkosten. Dazu gehören beispielsweise die Gestaltung der Aula, die Verblechung der Fassade mit historischen Sohlbänken und die DIN-gerechte Gestaltung der Außenanlagen.

Der Kreistag Nordwestmecklenburg hat den Mehrausgaben zugestimmt, weil sie für die Fertigstellung des Gebäudes unabweisbar sind. Noch in diesem Jahr sollen bereits vertragliche Verpflichtungen in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro eingegangen werden. Diese zusätzliche Investition soll im Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt werden. Wenn nicht anders möglich, will der Landkreis zur Finanzierung zusätzliche Kredite aufnehmen.

Ganztagsschule mit Internat Das Überregionale Förderzentrum „Sehen“ in Neukloster ist eine Ganztagsschule mit Internat für rund 100 Kinder und Jugendliche mit einer Sehbehinderung oder Blindheit sowie mit mehrfachen, auch geistigen Behinderungen. Es ist die ehemalige Landesschule für Sehbehinderte und Blinde. 48 Lehr- und Aufenthaltsräume werden durch die Sanierung und den Umbau geschaffen. Die Nutzfläche betrug vor den Arbeiten 812 Quadratmeter, danach werden es 1402 sein.

Von Haike Werfel